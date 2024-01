Zahlreiche Ehrungen beim Gauehrenabend als verdienter Lohn

Beim traditionellen Gauehrenabend des Gaues Pöttmes-Neuburg werden neben erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler vor allem auch viele Ehrenamtliche für deren herausragende Leistung ausgezeichnet. Gauschützenmeister Markus Mayr findet für dieses Engagement nur lobende Worte.

Das Sportjahr 2023 des Schützengaues Pöttmes-Neuburg fand im Gasthaus Brummer in Reicherstein seinen krönenden Abschluss. Neben Politprominenz und Vertretern der Nachbargaue sowie des Bezirks Oberbayern konnte 1. Gauschützenmeister Markus Mayr zahlreiche Geehrte und die Sieger des Landkreispokals Luftgewehr, Tagbergschützen Gundelsdorf, sowie mit der Luftpistole, Kaiserburgschützen Oberhausen, begrüßen.

Am Ende wurden auch die höchsten Ehrenzeichen im Gau Pöttmes-Neuburg vergeben. Der Sebastianiorden in Silber ging an Franz Kapfer von den Usseltaler-Schützen Trugenhofen und Bernhard Schoder von Eintracht Ambach. Karl Ries (Trugenhofen) bekam zudem für sein Jahrzehnte langes Engagement den Sebastianiorden in Gold mit Eichenkranz verliehen.

Für die Gäste ging es jedoch zuerst an den Schießstand, um traditionell die gestifteten Ehrenscheiben und Pokale auszuschießen. Bei der Begrüßung durch Gauschützenmeister Mayr wurden viele Ehrengäste genannt. Darunter der 1. Bürgermeister aus Pöttmes, Mirco Ketz, der 1. Bezirksschützenmeister Alfred Reiner mit Ehefrau Sybille sowie der stellvertretende Landes- und 2. Bezirksschützenmeister Stefan Fersch mit Ehefrau Carmen. Bei den Grußworten der Ehrengäste hoben alle Redner hervor, dass das Schützenwesen im Gau Pöttmes-Neuburg intakt und den Ehrenamtlichen Dank und großer Respekt für deren hervorragende Arbeit und Leistung zu zollen sei. Die Schützen würden Heimat und Wertevermittlung schaffen, vorauf jeder stolz sein könne. Auch die Tatsache, dass die Mitgliederzahlen nie abfallen und ständig steigen würden, zeugten davon, dass das Schützenwesen vielen Mitgliedern ein Stützpfeiler im täglichen Leben biete.

Gaben jeweils den besten Schuss auf die Ehrenscheiben ab: (von links) Wolfgang Thim, Alois Helfer, Michael Öxler, Alexander Kröpfl, Martin Förg, Renate Glas, Anton Daferner, Helmut Müllers, Peter von der Grün, Wolfgang Lang, Mirko Ketz, Markus Mayr, Maria Mayr, Michaela Meier, Thomas Bauch und Günter Koller. Foto: Michael Zech Foto: Michael Zech

Nach den Grußworten übernahm Stephan Rabuser mit seiner „Musik-Gaudi“ die musikalische Umrahmung des Gauehrenabends und belebte diesen mit bayerischer Musik, Witzen und Gedichten. In seiner Ansprache ging Mayr auf das Ehrenamt im Allgemeinen ein und würdigte dabei die erwähnenswerten Leistungen der Schützenmeister, Vorstände und Sportleiter der jeweiligen Schützenvereine. „Deren Aufgabe ist es, den Vereinszweck und die Interessen zu verfolgen, den Verein rechtlich abzusichern und das Vereinsvermögen zu erhalten. Doch auch die Mitglieder-Angelegenheiten, die allgemeinen rechtlichen Bedingungen sowie die Kommunikation, das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit fallen in deren Aufgabengebiet“, so Mayr. Am Ende dankte er allen ehrenamtlichen Funktionären, Schützinnen und Schützen für ihren „unermüdlichen Einsatz“ um das Schützenwesen.

Wurde mit der höchsten Auszeichnung vom 1. Gauschützenmeister Markus Mayr (links) und 2. Gauschützenmeister Peter Kiowski (rechts) bedacht: Karl Ries von den Usseltaler-Schützen Trugenhofen. Foto: Thomas Bauch Foto: Thomas Bauch

Nach seinen Ausführungen übergab Mayr das Wort an die 1. Gaujugendsprecherin Maria Mayr, welche das Engagement der Jungschützen im Gau besonders hervorhob. Dabei ging sie noch einmal auf den hervorragenden dritten Platz bei der Bezirksjugendscheibe ein, der erst kürzlich in einem spannenden Finale erreicht wurde. Im Anschluss wurden jene Jungschützinnen und Jungschützen ausgezeichnet, welche tolle Platzierungen bei den oberbayerischen und bayrischen Meisterschaft erzielt hatten. Im Bereich Lichtgewehr waren dies Finn Henschel, Simon Hertl, Magdalena Pfaffel, Katharina Walter, Amalia Zimmermann und Sebastian Zinsinger. In der Disziplin Luftgewehr bekamen Sonja Böck und Michael Pfaffenzeller einen Glaspokal überreicht, in der Disziplin Drei-Stellung Anna Haberl. Auch für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft durften folgende 16 Jungschützen eine Ehrung entgegennehmen: Laura Ammler, Hannah Bayerle, Christina Böck, Sonja Böck, Hannah Brecheisen, Kim Friedrich, Anna Gerstner, Milena Glatz, Anna Haberl, Michaela Haberl, Antonia Hofstetter, Ninive Mai, Lena Marie Pfaffenzeller, Mathilda Schneider, Antonia Seemeier und Shanaya Swistak. Zum Schluss der Jugendehrungen hatten die beiden Gauschützenmeister Markus Mayr und Peter Kiowski noch eine besondere Auszeichnung im Gepäck: Für ihren großartigen Einsatz in der Jugendarbeit sowie ihre Leistungen in der Gaujugendleitung erhielt die 1. Gaujugendsprecherin Maria Mayr das „Gaujugendehrenzeichen in Silber“ verliehen.

Wurde für ihre Verdienste in der Gaujugendleitung mit dem Gaujugend-Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet: Maria Mayr. Foto: Thomas Bauch Foto: Thomas Bauch

Danach wurde vom 1. Gausportleiter Wolfgang Lang und 2. Gausportleiter Günter Koller die Ehrung für bayerische, oberbayerische und deutsche Titelträger vollzogen. Eine besondere Auszeichnung erhielt Roland Obermeier von Eichenlaub Unterstall, der bei allen weiterführenden Meisterschaften den Titel erringen konnte. Er trat jeweils in der Disziplin Luftgewehr in der Klasse Para SH1/AB1 (92) an. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurden darüber hinaus viele Mitglieder vom 2. Gauschützenmeister Peter Kiowski ausgezeichnet – unter anderem auch der Pöttmesser Bürgermeister Mirko Ketz, der das „Große Gauehrenzeichen“ erhielt.

Mit den besten Wünschen für das Jahr 2024 sowie der Hoffnung, möglichst viele Vertreter der Vereine bei der Gau-Jahreshauptversammlung am 13. Januar in Bayerdilling sowie beim Gauschützenball am 27. Januar im Kolpingsaal begrüßen zu dürfen, beendet Gauschützenmeister Mayr den Gauehrenabend 2023.