Schwimmen

vor 49 Min.

Neuburger Adventsschwimmen: Das Treffen der Generationen

Plus Manfred Schiele trainierte einst den jetzigen Familienvater Christoph Hoffmann. Dessen Söhne absolvierten nun beim 48. Adventsschwimmen des TSV Neuburg ihren ersten Wettkampf – natürlich unter Schieles Fittichen. Abteilungsleiter Christian Rebele zieht ein rundum positives Fazit.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Wer etwas tiefer in die Geschichte der Schwimmabteilung des TSV Neuburg beziehungsweise deren traditionelles Adventsschwimmen eintauchen möchte, ist bei Manfred Schiele zweifelsohne richtig. Vom Schwimmbecken des Neuburger Parkbades sind es nur einige wenige Treppen hinunter in die „Schatzkammer“ der rund 300 Mitglieder starken Sparte, in der es Schiele immer wieder gerne zieht. Neben unzähligen Pokalen, Urkunden oder Schwimm-Utensilien befinden sich dort unzählige prall gefüllte Ordner, Klarsichtmappen oder auch dicke Wälzer und Alben, in denen nahezu jeder Wettkampf, jeder Ausflug sowie Zeitungsartikel in der Neuburger Rundschau fein säuberlich dokumentiert sind. „Mir bedeutet diese mittlerweile riesengroße Sammlung extrem viel“, berichtet Schiele, dessen Namen mit der TSV-Schwimmabteilung genau so eng und untrennbar verbunden ist wie beispielsweise die Stadt Köln mit dem Dom oder Pisa und der schiefe Turm.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

„Schwimmen ist einfach mein Leben – und wird es auch immer bleiben“, sagt Schiele, der einst beim allerersten Neuburger Adventsschwimmen im Jahr 1971 als damals Zehnjähriger bereits vertreten war. „Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass das Ganze einst im kleinen Rahmen seine Anfänge genommen hat.“ Neben dem gastgebenden TSV Neuburg waren lediglich drei weitere Vereine vertreten, deren Nachwuchstalente und Aktiven an dieser Premiere teilnahmen. Dass sich diese Veranstaltung in den darauffolgenden Jahren und Jahrzehnten zu einem derart großen und allseits beliebten Traditions-Event entwickeln würde, war seinerzeit noch nicht abzusehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen