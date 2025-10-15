Scuderia Neuburg: Eine Rallye der besonderen Art

Seit nunmehr 17 Jahren findet die Rallye München–Barcelona statt, die heuer erstmalig durch den Balkan ging und nach rund 3400 Kilometer Streckenlänge, verteilt auf neun Tagesetappen. In Griechenland auf der Halbinsel Lefkada endete. Diese Veranstaltung ist eine völlig andere Art von Rallye. Sie ist mit ihren anspruchsvollen Etappen kein Rennen, sondern lebt vom Mitmachen.

Das Motto „off the beaten tracks“, also fahren abseits der ausgetretenen Pfade, wurde auf dieser Balkan-Tour mit Fahrzeugen, welche mindestens 20 Jahre alt sein mussten, sprichwörtlich gelebt. 115 Teams aus Deutschland, Österreich, Holland, Slowenien, der Schweiz und Liechtenstein gingen in Rosenheim an den Start. Die Scuderia Neuburg war mit Markus Klos/Heinz Scharl auf einem nur 70 PS starken Audi 80, Baujahr 1990, vertreten, dessen Kilometerstand zum Start beachtliche 456.250 km betrug.

Von Rosenheim über Udine nach Kroatien

Von Rosenheim ging es über Udine nach Kroatien. Hier war der erste Härtetest mit einigen Pässen zu bewältigen. Bei den „Offroad-Strecken“ war es wichtig, nicht allein zu fahren, um sich bei Problemen gegenseitig helfen zu können. Über Dalmatien und dem Mali-Alan-Pass ging es weiter nach Split. Bei diesem Streckenabschnitt wurde zur Vorsicht gemahnt, da es verminte Gebiete gibt, die mit Schildern gekennzeichnet sind und nicht betreten werden durften.

Auf tollen Schotterpfaden ging es unter teilweisen abenteuerlichen Bedingungen über oft schöne Schleichwege durch Bosnien-Herzegowina. Mut und präzises Fahren waren vor allem auf den rustikalen, manchmal ziemlich wackeligen Holzbrücken, angesagt. Viele Teilnehmer kämpften inzwischen aufgrund der Material fressenden Strecken mit zahlreichen technischen Problemen an ihren Fahrzeugen. Der Audi 80 von Klos lief hingegen wie ein Uhrwerk. In Montenegro ging es durch die bisher wildesten Schluchten am größten Binnensee des Balkans, dem Skadarsko Jezero, nach Albanien. Von dort ging es am mittlerweile achten Veranstaltungstag über nicht enden wollende kurvenreiche Schotterwege ins Zielland Griechenland.

Der Audi 80 läuft bis zum Ende problemlos

Am neunten Tag erreichten Klos/Scharl mit ihrem unverändert problemlos laufenden 25 Jahre alten Audi 80 glücklich und zufrieden den Zielort Vasiliki. Da wegen eines Streiks nur wenige Fähren fuhren, befand sich das Scuderia-Duo bereits vor Mitternacht auf der ersten buchbaren Fähre auf dem Weg nach Hause. Nach einer weiteren Fahrt über 1500 Kilometer, die durch einige Staus und Unwetter teilweise sehr schleppend voranging, erreichten die beiden wieder Neuburg. (schw)