Setzt der VfR die Siegesserie fort?

Der VfR Neuburg erspielte am vergangenen Wochenende erneut einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Bezirksliga Schwaben Nord. Gegen den VfL Ecknach gelang ein 2:0 Auswärtserfolg. Trainer Sebastian Habermeyer ist zufrieden mit der Mannschaftsleistung: „Wir waren leider früh in Unterzahl. Aber auch mit einem Mann weniger waren wir griffig im Spiel“, erklärt der Spielertrainer und fügt an: „Wir haben hinten bis auf den Elfmeter wenig zugelassen und hart gearbeitet. Riesen-Kompliment an unsere Defensive und aufgrund dessen auch ein verdienter Sieg.“

