Handball: Zweiter Saisonsieg für die TSV-Herren

Ihren zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel fuhren die Handball-Herren des TSV Neuburg ein. Ebenfalls erfolgreich waren die C-Junioren, während sich der D- und B-Nachwuchs geschlagen geben musste.

D-Jugend, Bezirksklasse Nord-West: TSV Neuburg – TSV Rottenburg 13:18: Ein gutes Spiel lieferte die D-Jugend ab. Die Gäste kamen besser in die diese Partie. Die Neuburger lagen Mitte der ersten Hälfte mit drei Toren zurück, kämpften sich aber bis zur Pause wieder auf ein Tor heran (6:7). Nach dem Wechsel schafften Niklas Daiker und Mathias Eisermann zunächst die Wende und brachten ihre Mannschaft mit 11:10 in Führung. Dann versäumten die TSV‘ler aber, ihr Torkonto weiter auszubauen. Die Gäste nutzten diese Schwächephase, um wieder in Führung zu gehen. Zu viele vergebene Möglichkeiten (allein drei Siebenmeter wurden nicht genutzt) ließen den Rückstand wachsen, sodass es Jonas Heckl vorbehalten blieb, das letzte Tor für Neuburg zu erzielen. Trotz der Niederlage gab die TSV-Mannschaft jedoch nie auf und verkaufte sich teuer. (uk)

TSV Neuburg: Niklas Daiker (3), Jeremy Knöfler, Mathias Eisermann (7), Felix Braun, Jonas Heckl (2), Luisa Stemmer, Yannik Ungar, Julius Dier (1).

C-Jugend, Bezirksliga West 1: TSV Neuburg – VSC Donauwörth 32:29: Die Neuburger machten sich das Leben im ersten Heimspiel gegen Donauwörth selbst schwer. Obwohl die Gäste nur mit fünf Feldspielern angereist waren, konnten die Einheimischen diesen Vorteil kaum zu ihren eigenen Gunsten nutzen. Vor allem in der ersten Halbzeit spielte Donauwörth seine Überlegenheit im „Eins-gegen-Eins-Spiel“ aus und brach immer wieder durch den Neuburger Abwehrverbund. Verdient lag man zur Pause mit 13:16 in Rückstand. In der zweiten Halbzeit zeigten die TSV’ler eine deutlich bessere Einstellung. Nach 32 Minuten konnte Maksim Seewald die erste TSV-Führung (20:19) herstellen. Auch die rechte Seite, auf der zumeist eine Überzahl herausgespielt werden konnte, funktionierte nun deutlich besser. Dort gelangen Philip Triebelhorn, Elias Dwucet und Korbinian Fischer immer wieder schöne Tore. In der 45. Minute hatten sich die Neuburger eine Fünf-Tore-Führung erarbeitet (30:25). Da die Gäste nicht mehr entscheidend verkürzten, retten die Neuburger den ersten Saisonsieg über die Ziellinie. (heck)

TSV Neuburg: Felix Heckl (TW), Benedikt Jaschek (1), Fabian Penker (1), Korbinian Fischer (8), Niklas Daiker (1), Maksim Seewald (3/1), Philipp Ölsch (6), Philipp David, Philipp Triebelhorn (4), Paul Schött (2), Julius Dier (2).

B-Jugend, Bezirksliga Mitte 2: TSV Neuburg – MTV Pfaffenhofen 25:27: Die zahlreichen Zuschauer sahen vor allem in der ersten Halbzeit eine sehr ausgeglichene Partie. Zwar erwischte der MTV den besseren Start (0:2). Doch nachdem die Hausherren den Respekt abgelegt hatten, lagen sie selbst bis zur 20. Minute in Führung. Erst dann konnte Pfaffenhofen beim Stand von 20:20 zum Unentschieden einnetzen. Die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit wollte es nicht so recht laufen für das Team aus der Donaustadt. Das Tor des MTV schien wie vernagelt, während die Gäste Treffer um Treffer davonzogen. Erst beim Stand von 18:23 bekamen die Ottheinrichstädter wieder Zugriff auf das Spiel. Fünf Minuten vor dem Ende war die Partie beim Stand von 23:24 wieder offen. Dann profitierten die Gäste jedoch von technischen Fehlern auf Neuburger Seite und setzten mit zwei schnellen Gegenstößen der Aufholjagd ein Ende. (heck)

TSV Neuburg: Felix Heckl (TW), Paul Schött, Zacharias Appel (1), Lorenz Müller (2), Benjamin Maikranz (10/1), Simon Grosshauser (2), Lasse Daiker (3), Richard Schillinger, Leopold Scheuermeyer (5), Paul Schönacher (2/1).

Herren, Bezirksklasse Nord-West: TSV Neuburg – HF Scheyern II (a.K.) 34:27:

Aufgrund der „dünnen“ Bank verzichteten die Hausherren größtenteils auf das schnelle Spiel nach vorne. Vielmehr versuchten sie, aus dem Positionsspiel heraus ihre Tore zu machen. Die ersten zehn Minuten verliefen ausgeglichen. Erst danach konnten die TSV’ler etwas vorlegen und zogen auf 10:7 davon. Den Drei-Tore-Vorsprung nahmen die Hausherren auch mit in die Kabine. Nach Wiederanpfiff blieb es weiterhin spannend, auch wenn die Gäste nicht näher als zwei Tore heranrücken konnten. Gleichzeitig gelang es aber auch dem Team von Max Habermeyer nicht, sich entscheidend abzusetzen. Erst 15 Minuten vor dem Ende hatten die Neuburger einen richtigen Lauf und bauten ihre Führung auf 30:22 aus. Diesen Vorsprung ließen sie sich bis zum Schluss nicht mehr nehmen und siegten auch in der Höhe verdient. (heck)

TSV Neuburg: Leon Waschkut (TW), Marco Utschig (10), Johannes Braun (2), Florian Dier (1), Bernhard Heckl (7/1), Gery Szabo (3), Elias Rogler (3/3), Maximilian Habermeyer (3/1).