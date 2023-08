Sind sechs Fußballvereine in der Stadt Neuburg zu viel?

Plus Im ausführlichen Gespräch haben sich die Verantwortlichen der Stadtvereine über den Ist-Zustand unterhalten, Probleme erörtert und einen Blick in die Glaskugel geworfen, wie die Zukunft aussehen könnte.

Wie würden Sie das Verhältnis unter den Stadtvereinen bezeichnen: Partnerschaftlich und freundschaftlich oder eher distanziert?

Holger Zöpfel (FC Zell/Bruck): Ich glaube, man kann das nicht pauschalisieren. Klar gibt es hin und wieder mal kleine Reibereien. Aber letztlich enden diese auch immer gut, da man ja ohnehin gegeneinander nichts hat beziehungsweise in vielen Bereichen zusammenarbeiten muss. Natürlich spielt auch die sportliche Rivalität eine gewisse Rolle. Diesbezüglich gibt es mit dem VfR Neuburg oder der SpVgg Joshofen-Bergheim weniger Berührungspunkte, da man ja nicht gegeneinander spielt. Insgesamt kennt man sich und geht völlig normal miteinander um.