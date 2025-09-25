Tennis: Burgheimer Nachwuchs beweist sein großes Können

Vor einigen Wochen mussten die Kinder- und Jugendmeisterschaften des TC Burgheim wegen schlechten Wetters kurzfristig abgesagt werden. Jetzt hatten die jüngsten Tenniscracks mehr Glück. Petrus spielte diesmal mit: Bei idealen Bedingungen waren 22 Buben und Mädchen mit Begeisterung bei der Sache und zeigten, was sie im regelmäßigen Training seit Beginn der Freiluftsaison dazugelernt haben.

Das Glück mit dem Wetter hatten sich die Kinder und Jugendlichen von sechs bis 14 Jahren redlich verdient. Nicht nur die vielen Mamas. Papas, auch Omas und Opas und eine große Zahl anderer Zuschauer sahen spannende Matches, nicht ganz leichte Koordinations-Spiel der Kleinsten und andere Wettbewerbe. Vor allem das Trainerteam um Heiko Biehler, Jörg Niemann, Sebastian Fleischmann, Volker Lanz und Ann-Kathrin Braun konnte mit Freude feststellen, dass ihre jungen Schützlinge in den vergangenen Monaten noch einmal einen echten Leistungsschub gemacht hatten. So waren vor allem beim Midcourt-Turnier auf dem etwas verkleinerten Tennisplatz spannende Partien geboten, mit langen Ballwechseln, viel Einsatz und einem für diese Altersklasse beachtlichen Können. Wenn diese Kinder und Jugendlichen sich so weiter entwickeln, darf sich der TC Burgheim darauf freuen, dass in ein paar Jahren auch die Punktspiel-Teams der Erwachsenen davon profitieren werden.

Pokale gibt es für die jeweils drei Erstplartierten

Eigentlich hatten alle Kinder und Jugendlichen eine Auszeichnung für ihre Teilnahme verdient. Aber Pokale gab es am Schluss „nur“ für die ersten Drei in jeder Altersgruppe. Bei den U8 erreichte Felix Fleischmann den ersten Platz, gefolgt von Aaron Zöh und Martha Biehler. Im Midcourd-Turnier der U 10 hatte am Ende Raphael Lanz die Nase vorn. Auf dem Treppchen standen neben ihm Mila Schmidtkunst und Xaver Hugl. Und in den teils hochklassigen Partien im Midcourt-Wettbewerb der Zehn- bis 14-Jährigen setzte sich Theo Biehler durch. Auf Rang zwei landete Leo Fitz vor Emilia Loge.

Bei Kaffee und Kuchen zwischendurch und mit einem Pizza-Essen nach der Siegerehrung klang dieser gelungene Tennistag aus. Als großzügiger Förderer der Jugendarbeit beim TC Burgheim hatte Josef Artner auch diesmal wieder die Pokale für die Siegerinnen und Sieger gespendet und auch als kleine Belohnung für alle teilnehmenden Kinder für die gute Verköstigung mit gesorgt.