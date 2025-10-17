Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Spannende Partien bei der Jugend-Klubmeisterschaft des TC Ehekirchen

Tennis

TC Ehekirchen: Spannende Partien beim Nachwuchs

Insgesamt 20 Kinder und Jugendlichen kämpfen bei der Klubmeisterschaft des TC Ehekirchen um Titel und Pokale. Dabei wird in drei Altersklassen gespielt.
    • |
    • |
    • |
    Strahlende Gesichter: Der Nachwuchs des TC Ehekirchen demonstrierte bei der Klubmeisterschaft, was er in diesem Jahr alles gelernt hat.
    Strahlende Gesichter: Der Nachwuchs des TC Ehekirchen demonstrierte bei der Klubmeisterschaft, was er in diesem Jahr alles gelernt hat. Foto: Marco Guderlei

    Nachdem die Klubmeisterschaften des TC Ehekirchen wetterbedingt in den Oktober verschoben werden mussten, traten bei herbstlichen Bedingungen dennoch insgesamt 20 Kinder und Jugendliche zum Turnier an. Organisiert von Jugendwart Felix Hollermeier und seinem Team wurde in drei Altersklassen um Pokale und Urkunden gekämpft. Die Jüngsten (U9) spielten auf den beiden Kleinfeldern, die U11 auf Midcourt-Plätzen und die bereits Punktspiel-erfahrenen U15-Teilnehmer auf dem Großfeld.

    In allen Klassen gab es ein ansprechendes Niveau, enge Spiele und teils harte Kämpfe von den Zuschauern zu bewundern. Bei etlichen Spielerinnen und Spielern waren die Fortschritte des Sommer- und Herbsttrainings (zusätzlich zu dem von den vereinseigenen Spielerinnen Sabine Füssl und Eva Schwarzrock betreutem „freien Spielen“) dieses Jahres deutlich zu erkennen. Deshalb ist das ambitionierte Ziel des TC Ehekirchen, für die kommende Saison zwei Jugendmannschaften zu melden. (tce)

    Die Ergebnisse im Einzelnen:

    U9: 1. Jonas Daferner; 2. Johanna Meitinger; 3. Pia Wittmann.

    U11: 1. Anna Vornberger; 2. Emilia Neff; 3. Moritz Hollermeier.

    U15: 1. Nevio Fischer, 2. Francisco Wildmoser, 3. Anton Köhlein.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden