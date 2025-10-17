TC Ehekirchen: Spannende Partien beim Nachwuchs

Nachdem die Klubmeisterschaften des TC Ehekirchen wetterbedingt in den Oktober verschoben werden mussten, traten bei herbstlichen Bedingungen dennoch insgesamt 20 Kinder und Jugendliche zum Turnier an. Organisiert von Jugendwart Felix Hollermeier und seinem Team wurde in drei Altersklassen um Pokale und Urkunden gekämpft. Die Jüngsten (U9) spielten auf den beiden Kleinfeldern, die U11 auf Midcourt-Plätzen und die bereits Punktspiel-erfahrenen U15-Teilnehmer auf dem Großfeld.

In allen Klassen gab es ein ansprechendes Niveau, enge Spiele und teils harte Kämpfe von den Zuschauern zu bewundern. Bei etlichen Spielerinnen und Spielern waren die Fortschritte des Sommer- und Herbsttrainings (zusätzlich zu dem von den vereinseigenen Spielerinnen Sabine Füssl und Eva Schwarzrock betreutem „freien Spielen“) dieses Jahres deutlich zu erkennen. Deshalb ist das ambitionierte Ziel des TC Ehekirchen, für die kommende Saison zwei Jugendmannschaften zu melden. (tce)

Die Ergebnisse im Einzelnen:

U9: 1. Jonas Daferner; 2. Johanna Meitinger; 3. Pia Wittmann.

U11: 1. Anna Vornberger; 2. Emilia Neff; 3. Moritz Hollermeier.

U15: 1. Nevio Fischer, 2. Francisco Wildmoser, 3. Anton Köhlein.