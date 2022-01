Wie es in den einzelnen Sportarten weitergeht

Plus Während der Schützengau die Pause verlängert hat, geht es im Volleyball weiter. Die Basketballer des TSV Neuburg zögern noch mit ihrer Teilnahme, die Tischtennisspieler müssen bis März warten. Ein Überblick.

Die Corona-Pandemie hat den Sport weiterhin fest im Griff. In einigen Sportarten wurde die Saison unterbrochen. Nun soll es langsam wieder losgehen, bei manchen früher, bei anderen später.