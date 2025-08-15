Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

SpVgg Joshofen-Bergheim verpasst Sieg gegen VfR Jettingen in letzter Minute

Joshofen

Die verflixte letzte Minute: SpVgg Joshofen-Bergheim verliert gegen VfR Jettingen

Die SpVgg Joshofen-Bergheim zeigt daheim in der Bezirksliga vor allem defensiv eine starke Leistung. Trotzdem muss sie sich gegen den VfR Jettingen mit einem 0:1 geschlagen geben.
Von Michael Kienastl
    • |
    • |
    • |
    Voller Körpereinsatz: Joshofens Vincent Porombka (links) im Zweikampf mit Jettingens Marlon Fischer.
    Voller Körpereinsatz: Joshofens Vincent Porombka (links) im Zweikampf mit Jettingens Marlon Fischer. Foto: Daniel WORSCH

    Die SpVgg Joshofen-Bergheim musste am Freitagabend die zweite Heimniederlage der Saison hinnehmen. Dabei war die Zeller–Elf sogar 25 Minuten in Überzahl und zeigte über weite Strecken vor allem defensiv eine solide Leistung. Erst in der letzten Spielminute gelang dem VfR Jettingen nach einer Reihe von Fehlern des Gastgebers der Führungstreffer zum 1:0. „Das war natürlich unglaublich bitter“, sagte Jonas Zeller nach dem Match. „Es gab da eine Kette von Fehlern – das ist schade. Komischerweise passiert einem so etwas ganz oft, wenn man aufgestiegen ist“, analysierte der Spielertrainer. Er zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft trotzdem zufrieden, auch wenn am Ende natürlich nicht die Leistung, sondern das Ergebnis zähle: „Es war ein gutes Spiel – aber letztlich interessiert das keinen.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden