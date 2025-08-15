Die verflixte letzte Minute: SpVgg Joshofen-Bergheim verliert gegen VfR Jettingen

Die SpVgg Joshofen-Bergheim musste am Freitagabend die zweite Heimniederlage der Saison hinnehmen. Dabei war die Zeller–Elf sogar 25 Minuten in Überzahl und zeigte über weite Strecken vor allem defensiv eine solide Leistung. Erst in der letzten Spielminute gelang dem VfR Jettingen nach einer Reihe von Fehlern des Gastgebers der Führungstreffer zum 1:0. „Das war natürlich unglaublich bitter“, sagte Jonas Zeller nach dem Match. „Es gab da eine Kette von Fehlern – das ist schade. Komischerweise passiert einem so etwas ganz oft, wenn man aufgestiegen ist“, analysierte der Spielertrainer. Er zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft trotzdem zufrieden, auch wenn am Ende natürlich nicht die Leistung, sondern das Ergebnis zähle: „Es war ein gutes Spiel – aber letztlich interessiert das keinen.“

Michael Kienastl

86633 Neuburg

VfR Jettingen