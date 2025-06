Fußball-Bezirksliga Bezirksliga Nord: Ein echter „Stadt-Kracher“ zum Saisonauftakt

Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim und der VfR Neuburg bestreiten am 25. Juli das Eröffnungsspiel der Fußball-Bezirksliga Nord. Der Kreisliga-Meister ist am Montag in seine Vorbereitung gestartet.