Heribert Bösel: Ein Leben mit und für den SV Straß

Plus An diesem Wochenende feiert der SV Straß seinen 75. Geburtstag. Sportheim-Wirt Heribert Bösel kann auf viele Geschichten zurückblicken.

„Ich kenne keinen Stress, höchstens Strass!“ Dieser Spruch steht auf einem Schild, weiß auf pink, und hängt über der Theke im Sportheim des SV Straß. Der Verein feiert an diesem Wochenende sein 75-jähriges Jubiläum. Der Mann, der hinter dieser Theke steht, ist ein Jubilar der ganz seltenen Art. Seit 30 Jahren ist Heribert Bösel, 68, Sportheim-Wirt beim SV Straß, wahrscheinlich mit Alleinstellungsmerkmal in weitem Umkreis.