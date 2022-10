TSV Burgheim besiegt den SV Straß: Drei Punkte und ein "Fair-Play-Preis"

Plus In einem phasenweise hitzigen Gemeindederby siegt der TSV Burgheim beim SV Straß mit 3:1. Für die „Aktion des Tages“ sorgte dabei TSV-Routinier Mario Huber kurz vor dem Schlusspfiff.

Trotz aller Rivalität, trotz aller Hektik (achte gelbe Karten sowie eine zehnminütige Zeitstrafe) und trotz dem unbedingten Willen, ein Derby – in diesem Fall auch noch ein Marktgemeindederby, das zuletzt vor viereinhalb Jahren als Punktspiel ausgetragen wurde – zu gewinnen, war am Sonntagnachmittag im Aufeinandertreffen zwischen dem SV Straß und TSV Burgheim auch noch Platz für eine ganz besondere Situation beziehungsweise Geste.