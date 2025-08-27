Icon Menü
SV Karlshuld kämpft im Auswärtsspiel gegen starken TSV Großmehring um Punkte

Karlshuld

SV Karlshuld gegen TSV Großmehring: Zu Gast bei „der besten Mannschaft“

Am Freitag steht für den SV Karlshuld in der Kreisklasse Donau/Isar eine herausfordernde Auswärtspartie beim TSV Großmehring an, der nach einer enttäuschenden Auftaktniederlage auf Wiedergutmachung aus ist.
Von Roland Geier
    • |
    • |
    • |
    Mittelfeldspieler Pascal Sladkowski wird dem SV Karlshuld gegen den TSV Großmering arbeitsbedingt fehlen.
    Mittelfeldspieler Pascal Sladkowski wird dem SV Karlshuld gegen den TSV Großmering arbeitsbedingt fehlen. Foto: Roland Geier

    Nach dem gelungenen Punktspielstart mit dem 2:1-Sieg gegen den FC Wackerstein-Dünzing, steht der SV Karlshuld am Freitag (Anstoß 18.15 Uhr) vor einer hohen Auswärtshürde beim TSV Großmehring.

    Der Gastgeber geht als haushoher Favorit in die Partie, der verständlicherweise die Scharte der 3:0-Auftaktniederlage beim FC Geisenfeld ausgleichen will. „Für mich ist Großmehring mit Abstand die beste Mannschaft in der Kreisklasse. Ich denke, die Niederlage war nur ein Ausrutscher des Vorjahres-Vizemeisters gegen den Drittplatzierten“, sagt Dominik Berchermeier.

    Der SV Karlshuld will gegen den TSV Großmehring etwas Zählbares mitnehmen

    Der sportliche Leiter des SV Karlshuld stellt sich auf eine Abwehrschlacht ein, bei der eine Punkteteilung bereits ein Bonuspunkt für seine Truppe wäre. „Die größte Stärke des TSV Großmehring ist definitiv die Offensive, da sie extrem schnelle Außenspieler haben und vorne mit Sebastian Eisenberger in der Sturmspitze eine richtige Tormaschine haben“, so der 34-Jährige. Die Devise der Grünhemden lautet: „Hinten gut stehen und auf Konter lauern. „Die Qualität im Angriff haben wir, dass wir, wenn wir zu Chancen kommen, die auch verwerten“, so Berchermeier. Doch ohne Probleme reisen die Mösler nicht nach Grossmering.

    Ausfallen wird arbeitsbedingt Mittelfeldstratege Pascal Sladkowski. Offen ist auch, ob Routinier Dominik Berchermeier auflaufen kann. Ebenso unsicher ist, ob zwei angeschlagene Akteure ihre Blessuren auskuriert haben. Trotz aller Schwierigkeiten wollen die Grünhemden die Partie nicht abschenken.

    „Auch wenn es schwer werden wird, wir wollen das Beste daraus machen und wollen was Zählbares mitnehmen,“ so Berchermeier kämpferisch.

