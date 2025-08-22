SV Karlshuld startet in die Kreisligasaison: „Für uns zählt nur der Klassenerhalt.“

Kreisklassenaufsteiger SV Karlshuld startet am Sonntag mit einem Heimspiel in der Kreisklasse 2 Donau/Isar um 15:15 Uhr gegen den letztjährigen Tabellensechsten FC Wackerstein-Dünzig in die Saison 2025/2026. Wir haben uns vor diesem Auftaktmatch mit dem Spielertrainerduo Florian Tarnick/Daniel Amrehn und dem sportlichen Leiter Dominik Berchermeier über die Vorbereitung und das Saisonziel unterhalten.

Florian Tarnick, Daniel Amrehn, wie fällt euer Fazit hinsichtlich der Vorbereitung aus?

TARNICK: In sieben Wochen Pause haben wir über 13 Trainingseinheiten absolviert und hart gearbeitet. Wir sind fit und bereits auf einen guten Level. Letzte Saison hat uns die individuelle Stärke und die Fitness ausgezeichnet und so werden wir auch in diese Saison starten, obwohl wir in der Kreisklasse noch mehr gefordert werden.

Die Vorbereitung war doch eher durchwachsen, mit 5 Niederlagen, drei Siege und einem Remis?

AMREHN: Gegen klassengleiche Mannschaften haben wir Siege eingefahren und unsere Hausaufgaben erfüllt. Leider haben wir gegen die Kreisligisten verloren, obwohl das ein oder andere Unentschieden drin gewesen wäre. Aber wir haben daraus gelernt, das ist Vorbereitung. Klar müssen wir in der Abwehr noch eine Schippe drauflegen. Die fünf Gegentreffer gegen Rohrbach, Lichtenau und vier Gegentore gegen Denkendorf waren schon ärgerlich.

Es warten in der Kreisklasse mit den Landesligareserven vom FSV Pfaffenhofen und dem TSV Jetzendorf dicke Brocken auf euch. Welche Saisonziele habt ihr euch gesteckt und wie schätzt ihr die restlichen Gegner ein?

TARNICK: Für uns zählt ganz klar nur der Klassenerhalt. Die Klasse ist bärenstark besetzt. Der TSV Großmering, FC Geisenfeld, FC Tegernbach und auch der morgige Gegner Wackerstein-Dünzing gehören zu den Topteams. Aber auch die restlichen Mannschaften werden uns nichts schenken. Da heißt es sehr viel laufen und kämpfen, wenn man punkten will. Aber die Jungs sind heiß und fiebern nach der harten Vorbereitung dem Start entgegen.

Mit Neuzugang Marcel Girbinger kommt zu Ihnen beiden und Alex Libeg ein vierter Stürmer dazu. Wie sieht die Sturmformation aus?

TARNICK: Mit Marcel werden wir noch variabler und flexibler. Das hat sich in der Vorbereitung schon bestätigt. Zudem hat sich auch Pascal Sladkowski im Mittelfeld bereits bei uns in der Truppe akklimatisiert.

Dominik Berchermeier eigentlich wollten Sie in dieser Saison kürzertreten. Bisher standen Sie wieder in der Startformation. Haben Sie es sich anders überlegt?

BERCHERMEIER: Das hatte ich eigentlich vor, aber es gibt Jungs, die lieber zum Tennis oder Golf spielen gehen, oder wegen Urlaub fehlen. Dass ich zu so vielen Einsatzzeiten komme, habe ich mir nicht gedacht (lacht).