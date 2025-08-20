Die nächste Chance zum Dreier: SV Klingsmoos empfängt DJK Gebenhofen-Anwalting

Lange hatte es nicht gedauert, da hatte der Klingsmooser Spielertrainer Johannes Kranner die Auswärtsniederlage (0:3) vergangenen Sonntag in Adelzhausen bereits wieder verdaut. „In Adelzhausen haben wir schon immer Watsch´n kassiert“ scherzte der Coach nur 24 Stunden nach der Pleite und attestierte der Mannschaft eine verdiente Niederlage. „Nach dem 0:1 waren wir sogar die bessere Mannschaft, aber durch einen Fehler bekommen wir dann das 0:2“, so Kranner weiter. Am Ende warfen die Klingsmooser dann alles nach vorne und kassierten so noch den dritten Treffer zum 0:3-Endstand. „Mit etwas Glück hätten wir hier etwas holen können, aber es ist jetzt kein Beinbruch“, lautet das Schlussfazit des spielenden Trainers und natürlich schaut dieser bereits wieder nach vorne auf die nächste Chance zum Dreier: „jetzt geht`s weiter!“.

Allzulange müssen die Mosler auch nicht darauf warten, empfängt man doch bereits am Donnerstag auf heimischem Sportgelände die DJK Gebenhofen-Anwalting. Der motivierte Aufsteiger rund um Top-Torjäger Sebastian Kinzel liegt mit Rang sieben zwar aktuell punktgleich, aber aufgrund des besseren Torverhältnisses ein paar Tabellenplätze vor dem SVK. Der Klingsmoos-Coach konnte vergangenes Wochenende den kommenden Gegner bereits - wenn auch nur zeitweise - beobachten. Besonders ins Auge gestochen dürfte ihm dabei ebenfalls der routinierte Stürmer der DJK sein. Der Offensivmann führt jetzt bereits wieder mit vier Treffern die Torjägerliste der Kreisliga Ost an und dürfte auch im heutigen Duell wieder für viel Wirbel in der Klingsmooser Defensivreihe sorgen.

Routinier Alexander Langen fällt beim SV Klingsmoos weiter aus

Genau diese sieht auch der SVK-Coach wieder mehr im Fokus: „Wir müssen schauen, dass wir hinten wieder besser stehen“. Wenig dazu beitragen dürfte allerdings die Tatsache, dass die Klingsmooser weiterhin den Ausfall des Routiniers Alexander Langen in der Abwehrkette verschmerzen müssen. Trotz der erst zwei Treffer nach drei Spielen möchte der Übungsleiter keine Kritik an der Offensivleistung seiner Männer üben. Mit Benjamin Anikin fehlt dem SVK bereits seit Punktrundenstart ein wichtiger Offensivakteur. „Im letzten Drittel müssen wir einfach noch konsequenter sein und unsere Chancen auch nutzen“ fordert Kranner, „dann wird das mit den Toren auch wieder“.

Der BSV Berg im Gau gastiert ebenfalls heute beim SC Griesbeckerzell und der FC Rennertshofen hat nach der Heim-Klatsche (0:7) gegen Gerolsbach eine weitere schwierige Aufgabe vor der Brust – die Jungs von Tommy Mutzbauer müssen zu niemand geringerem als zum Tabellenführer nach Affing, der bisher noch keinen Punkt abgegeben hat (Anpfiff aller Partien ist um 18:30 Uhr).