SV Ludwigsmoos feiert Jubiläum

Beim Ehrenabend zum 60-jährigen Bestehen werden zahlreiche Mitglieder für ihre Verdienste geehrt. Welche Schwierigkeiten die Vereinsführung hat und warum die Jugendarbeit gelobt wird.

Zahlreiche Ehrungen, Einblicke in die Vereinsgeschichte, aber auch ernste Worte zur Zukunft prägten den Ehrenabend des SV Ludwigsmoos anlässlich seines 60-jährigen Bestehens. Das Festzelt war gut gefüllt, als stellvertretender Vorsitzender Marco Meir die Gäste begrüßte, zu denen auch neun der noch lebenden zwölf Gründungsmitglieder zählten.

Doch bevor langjährige und verdiente Mitglieder geehrt wurden, würdigte Meir zunächst die Verdienste des Vorsitzenden Stefan Hammer, der derzeit aus familiären Gründen eine Auszeit nimmt. Meir dankte ihm und Festausschussleiter Walter Meir, der einen großen Teil von Hammers Aufgaben zusätzlich zu seinem ohnehin schon großen Engagement übernommen habe. Was nicht umverteilt werden konnte, sei zurückgestellt worden, merkte der Vizevorsitzende an und verband mit der Geschenkübergabe den Wunsch, Hammer möge dem Verein in Zukunft wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen. Als Beispiele für das, was in den vergangenen Jahren von Hammer angeschoben worden war, nannte Meir die Sanierung von Trainings- und Hauptplatz in den Jahren 2018 und 2019, im Folgejahr die erweiterte Überdachung des Kassenhäuschens, die Neugestaltung der Innenwände des Sportheims und schließlich die Bandenwerbung am Hauptplatz, für die Hammer 60 Firmen begeistern konnte.

Viele Stunden Aufwand

Sein Dank galt zudem allen Helfern, die in Gemeinschaftsleistung unzählige Stunden für das Fest aufgewendet haben. Allen, die fragten: „Was dead’s eich denn so ab, es ist doch nur ein Sportverein?“, antwortete er rhetorisch: „Ja, aber es ist unser Sportverein“. Der allerdings vor gewaltigen Herausforderungen stehe angesichts immer weniger eigener Nachwuchsspieler und Helfer. Meir forderte alle auf, über ein Engagement nachzudenken, wenn im Herbst Neuwahlen anstehen. Immens belasten den Verein die „immer größer werdenden regulatorischen Hürden, die selbst paragrafenfeste Vorstandsmitglieder nicht mehr bewältigen können“. So habe allein die Ehrenamtspauschale zwei Satzungsänderungen erfordert und zu einem Abstimmungs-Ping-Pong mit Finanzamt und Amtsgericht geführt. Selbst die Vereinspauschale sei eine Rechtfertigungsaufgabe. Weil der Verein zu viele jugendliche Mitglieder habe, beziehungsweise den Erwachsenen zu niedrige Beiträge abverlange, müsse jedes Jahr eine Stellungnahme geschrieben werden. „Lieber Marco, zu viele Kinder könnt ihr gar nicht haben“, kommentierte Bürgermeister Heinrich Seißler diese Aussage und lobte die ausgezeichnete Jugendarbeit des Vereins, dem rund 200 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren angehören, die nicht nur Fußball, sondern beispielsweise auch Kinderturnen betreiben.





Goldene und Silberne Ehrennadeln vom SV Ludwigsmoos gab es für Roland Frank (von links), Michael Knöferl, Manfred Häckel, Andreas Edler und Jürgen Maderholz. Überreicht wurden sie vom Ehrenamtsbeauftragten Peter Frank. Auch die Jugend ist im Verein zahlreich vertreten. Foto: Andrea Hammerl Foto: Andrea Hammerl





Seißler hatte in der ausliegenden Chronik geblättert und war auf besondere Ereignisse gestoßen wie „Sieben auf einen Streich“ – eine Torbilanz, die er sich vom Schützen Günther Kraus bestätigen ließ. „Aber nur einmal“, antwortete der lachend. Andere Zeitungsüberschriften spiegelten die wechselhafte sportliche Bilanz zwischen „SV Ludwigsmoos an der Spitze“ bis „Eine Qual für alle Fans“. Seißler lobte den Zusammenhalt im Verein und betonte, dieser habe immer sehr gute Vorstandsteams gehabt. Was auch notwendig sei, da Fußballvereine „kleine Unternehmen mit großem Umsatz“ seien.

Beweis für guten Zusammenhalt

Das Jubiläumsfest sei der beste Beweis für guten Zusammenhalt im Verein, wo Sportsgeist und Spaß an erster Stelle stünden, sagte Landratsstellvertreterin Sabine Schneider. Sie würdigte ebenfalls die Jugendarbeit und hob die Leistung der Gründer und deren Nachfolger hervor, die einen Verein aufgebaut hätten, der „das Leben in der Gemeinde bereichert“. Fritz Goschenhofer, dem Kreisehrenvorsitzenden des BLSV (Bayerischen Landes-Sportverband), sind vor allem die Neubauten ins Auge gesprungen, die seit dem 40. Jubiläum entstanden sind, denn damals war er ebenfalls vor Ort gewesen.

Manfred Häckel, stellvertretender Obmann der Schiedsrichtergruppe Neuburg, attestierte den Ludwigsmoosern, ein fairer Verein zu sein, mit dem es nie größere Probleme gegeben hätte. Gewalt sei zunehmend ein Thema auf den Fußballplätzen, „aber hier in Ludwigsmoos zum Glück nicht“, sagte er.





Ehrungen beim SV Ludwigsmoos

Vereinsehrungen

Vereinsehrenamtsbeauftragter Peter Frank zeichnete für besondere Verdienste aus

mit der Goldenen SVL-Nadel Roland Frank, Michael Knöferl,

mit der silbernen SVL-Nadel Andreas Edler, Jacky Maderholz, Manfred Häckel.





Vom Bayerischen Fußballverband (BFV) wurden verdiente Mitglieder geehrt

40 Jahre Peter Frank mit der goldenen Medaille,

20 Jahre Bernhard Heigl, Roland Frank, Michael Knöferl mit der Goldenen Ehrennadel,

10 Jahre Barbara Frank, Stefan Hammer, Marco Meir und Alexander Ächter mit der Silbernen Ehrennadel.





Langjährige Mitglieder ehrte BLSV-Kreisehrenvorsitzender Fritz Goschenhofer zusammen mit Ehrenmitglied und Vereinsehrenamtsbeauftragtem Peter Frank:

60 Jahre Günther Ziegler, Siegfried Stelzer, Wendelin Meir, Rudi Meir, Norbert Mayr, Gotthard Mayr, Alwin Lehmeier, Kunibert Haberl, Christian Gottschall, Konrad Fürhofer, Manfred Fäustlin, German Engelniederhammer,

50 Jahre Helmut Kraus, Hans Götz, Harald Fäustlin,

40 Jahre Viktoria Meir, Rosemarie Czaya,

30 Jahre Jürgen Knoll, Ralf Knoll, Bernd Felbermaier, Alexander Mayr, Roland Ziegler, Bernhard Kraus, Daniel Kraus, Christian Fröhlich, Sven Meir, Karola Golling, Rita Bolleininger

25 Jahre Klaus Stempfle, Maximilian Gottschall, Markus Ziegler. (hama)