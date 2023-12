Die Gesamtsiegerin beim Muki-Test kommt aus Neuburg

Die jüngsten Synchronschwimmerinnen der Donaunixen haben in Grainau den Muki-Test absolviert. Der TSV überzeugt in Grainau sowohl qualitativ als auch quantitativ. Wie Sportlerinnen abgeschnitten haben.

Traditionell sind auch heuer die Jüngsten der Neuburger Nixen beim sogenannten Muki-Test, einem Grundlagentest für Bayerns jüngste Synchronschwimmer, gestartet. Austragungsort war diesmal das Zugspitzdorf Grainau.

Der TSV Neuburg schickte 23 Nixen der Jahrgänge 2016 bis 2011. Quantitativ waren sie dabei die stärksten. Aufgabe der Schwimmerinnen war es, bei dem zweitägigen Wettkampf ihr Bestes sowohl an Land als auch im Wasser zu geben. So erreichte der TSV insgesamt vier erste Plätze. Dazu reihten sich weitere sechs Stockerlplätze.

Die jüngsten Neuburgerinnen waren Caroline Giesecke (Platz 3/ Jahrgang 2016), Elina Manell (9./ 2015), Mina Wohlrath (3./2015) und Amelie Ivic (2./2015). Für sie alle war es der erste Wettkampfstart überhaupt. Die neunjährige Maria Martynova verteidigte im Jahrgang 2014 ihren ersten Rang aus dem Vorjahr. Ihre gleichaltrigen Teamkolleginnen Alina Gamm und Klara Ettenreich erreichten die Plätze vier und acht.

TSV Neuburg überzeugt bei Einzelwertungen

Auch in den Einzelwertungen der anderen Jahrgänge konnten die Donaunixen tolle Erfolge erzielen. Im Jahrgang 2013 gewann die Neuburgerin Alma Schnauber. Ihre Teamkameradinnen Lisa Rößler (4.), Lena Jocher (5.), Magdalena Stadlmayr (6.), Mia Auerswald (7.) und Flora Fazekas (10.) schafften ebenfalls den Sprung in die „Top 10“. Paula Schlampp, Isabella Paula und Florina Wegele kamen in dem Jahrgang mit den meisten Schwimmerinnen auf die Plätze zwölf, 15 und 18.

Jana Eisermann und Antonia Graf erreichten beide mit der gleichen Punktzahl im Jahrgang 2012 den zweiten Platz. Die Siegerin kam mit Kiana Meyer auch in diesem Jahrgang vom TSV Neuburg.

Die Ältesten der gestarteten Nixen – die Mädels des Jahrgangs 2011 – konnten zwei Treppchenplätze belegen. Hier gewann Evelyn Galiew. Sie war nicht nur die Beste im Jahrgang 2011. Sie ging am Ende auch als Gesamtsiegerin hervor. Dabei zeigte sie eine enorme Leistungssteigerung und erzielte deutlich mehr Punkte als im Vorjahr. Der TSV stellte damit seit 2018 wieder einmal die erfolgreichste Nixe des Wettkampfs. Eleni Ivic belegte Platz drei, dicht gefolgt von Clara Schmalbach auf Platz vier. Sophie Jocher wurde Zehnte.

Neben Galiew auf Platz eins platzierten sich auch Ivic, Meyer, Eisermann, Graf und Schmalbach unter den ersten zehn im Gesamtergebnis. Damit belegte der TSV Neuburg mehr als die Hälfte der Top-10-Platzierungen. Mit diesem Ergebnis war der TSV Neuburg auch qualitativ der beste Verein und schließt die Wettkampfsaison im Jubiläumsjahr erfolgreich ab.

Ergebnisse im Überblick

Jahrgang 2016

3. Platz Carolina Giesecke

Jahrgang 2015

9. Elina Manell

3. Mina Wohlrath

2. Amelie Ivic

Jahrgang 2014

8. Klara Ettenreich

4. Alina Gamm

1. Maria Martynova

Jahrgang 2013

18. Florina Wegele

15. Isabella Paula

12. Paula Schlampp

9. Flora Fazekas

7. Mia Auerswald

6. Magdalena Stadlmayr

5. Lena Jocher

4. Lisa Rößler

1. Alma Schnauber

Jahrgang 2012

2. Antonia Graf; Jana Eisermann

1. Kiana Meyer

Jahrgang 2011

10. Sophie Jocher

4. Clara Schmalbach

3. Eleni Ivic

1. Evelyn Galiew