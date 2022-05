Eleganz im Wasser

Plus Der TSV Neuburg hat die 40. bayerische Altersklassenmeisterschaft ausgerichtet. Über die Schwierigkeit und Ästhetik des Sports, Jubelschreie sowie Tränen der Freude und Enttäuschung.

Viele Menschen machen im Schwimmbad nicht unbedingt die beste Figur. Trotz größter Bemühungen sind Eleganz und Ästhetik weit entfernt. Ein ganz anderes Bild gab es am Samstag und Sonntag im Neuburger Parkbad zu sehen, wo die 40. bayerische Altersklassenmeisterschaft im Synchronschwimmen stattfand.