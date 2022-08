Synchronschwimmen: Melanie Eubel schaut ganz genau hin

Plus Melanie Eubel ist seit vielen Jahren bei internationalen Wettkämpfen im Synchronschwimmen als Wertungsrichterin tätig. Über ihre Leidenschaft, Druck und den Traum von Olympia.

Der finanzielle Anreiz spiele für sie keine Rolle, sagt Melanie Eubel. Denn der sei schlicht nicht vorhanden. Für die 35-jährige Neuburgerin ist Synchronschwimmen vielmehr eine riesengroße Leidenschaft. Neben ihrer Trainertätigkeit bei den Donaunixen des TSV ist sie auch als Wertungsrichterin im Einsatz. Seit neun Jahren auch auf der internationalen Bühne.