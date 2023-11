Bewegende Worte zum Abschied: Führungswechsel beim TC am Brandl

Walter Egen hört nach über 20 Jahren als Vorsitzender des TC am Brandl Neuburg auf. Auch einige Mitstreiter stellen ihre Posten zur Verfügung. Wie der Verein künftig aufgestellt ist.

Roger Federer sitzt mit Tränen in den Augen neben Rafael Nadal, welcher auch sichtlich bewegt erscheint: Dieses Bild von Federers Abschied aus dem Profisport ging vor rund einem Jahr weltweit durch die Medien. Auch beim TC am Brandl Neuburg herrschte Abschiedsstimmung, als im Rahmen der Mitgliederversammlung ein neues Vorstandsgremium gewählt wurde.

Walter Egen, der über 20 Jahre als erster und zweiter Vorsitzender des Vereins fungierte, verabschiedete sich in den Ruhestand. Als letzte Amtshandlung blickte er im Rahmen der Veranstaltung gemeinsam mit den erschienenen Mitgliedern auf das Tennisjahr 2023 zurück, würdigte die stattgefundenen Vereinsturniere und honorierte gemeinsam mit Sport- und Jugendwart die während der Punktrunde von den Mannschaften erzielten Ergebnisse. Vor den Neuwahlen stand ein besonderer Punkt auf der Tagesordnung, denn langjährige Mitglieder wurden für ihre Vereinstreue geehrt. Besonders hervorzuheben ist die Ehrung von Thomas Gräbner, der direkt nach seiner Geburt von seinen Eltern beim TC am Brandl angemeldet wurde und so auf beeindruckende 43 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken kann.

Mirko Minucci wird Vorsitzender

Die weitere Moderation des Abends übernahm Mirko Minucci, welcher als neuer Vorsitzender vorgeschlagen und einstimmig gewählt wurde. Unterstützt wird er von der neuen Zweiten Vorsitzenden Valeska Jansen-Egen. Minucci und Jansen-Egen bedankten sich mit bewegenden Worten und kleinen Präsenten ausdrücklich im Namen des gesamten neuen Vorstands bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern Walter Egen, Gabi Bruhn (Schriftführerin) und Toni Öxler (Sportwart) sowie den Kassenprüfern Gitti Munzinger und Enoch Jaksch-Munzinger für ihr unermüdliches Engagement während ihrer langjährigen Amtszeiten. Auch Elvira Dilg und Jutta Egen, die dem Vorstand als Beisitzerinnen erhalten bleiben, wurden ein herzlicher Dank zuteil. Mithilfe der neuen „Mannschaft“ möchte Minucci dem Verein frischen Wind verleihen und mit einigen vergangenen Traditionen brechen. Wie gewohnt findet das Tennisjahr jedoch auch 2023 mit der Weihnachtsfeier am 3. Adventssamstag seinen Abschluss.

Die neu besetzten Ämter

Vorsitzender Mirko Minucci

2. Vorsitzende Valeska Jansen-Egen

Sportwart Dominic Pfaff

Jugendwart Ivan Georgiev Stellvertreterin Theresa Baranowski

Kassenwart Claus Goga

Schriftführerin Carolin Simon

Vergnügungswartin Carolin Simon

Pressewartin Valeska Jansen-Egen

Technischer Leiter Peter Burkert, Stellvertreter Volker Gebert und Max Schneider Beisitzerinnen Jutta Egen und Elvira Dilg

Kassenprüfer Dietmar Jansen und Max Schneider.