TC Burgheim: Die Jüngsten sind bereits die Größten

Die Herren-Teams der TC Burgheim haben bei der Punktrunde diesmal regelrecht abgeräumt. Von der ersten Mannschaft bis zu den Senioren wurden nur Siege eingefahren. Zudem sind die Jüngsten der U10 bereits uneinholbar Meister. Für die Damen gab es hingegen eine Niederlage.

Herren, Südliga 3: TC Schrobenhausen - TC Burgheim 1:8: In der Lenbachstadt setzte sich Burgheim souverän durch. Nur ein einziges Einzel ging verloren, alle anderen Partien wurden meist glatt gewonnen. Der Meistertitel ist nun greifbar nahe.

Ergebnisse: Daniel Litzl 6:3, 6:1. Oliver Färber 1:6, 2:6. Sebastian Fleischmann 6:0, 6:1. Josef Käs 6:1, 6:0. Nico Rechner 6:0, 6:1. Manuel Hell 6:7, 6:1, 10:8. Litzl/Rechner 6:2, 6:1. Fleischmann/Käs 6:2, 6:1. Färber/Hell 6:3, 6:1.

Herren, Südliga 4: TeG Neuburg - TC Burgheim II 3:6: Dieser Sieg in Neuburg war nicht unbedingt zu erwarten. Die Gäste aus Burgheim zeigten sich aber insgesamt in stabiler Form.

Ergebnisse: Franco Hammerl 6:4, 4.6, 10:8. Heiko Biehler 0:6, 1:6. Michael Leidl 1:6, 1:6. Johannes Beck 6:4, 6:1. Fabian Zinsmeister 6:2, 6:1. Volker Lanz 7:6, 6:3. St. Krampl/Leidl 6:7, 1:6. Hammerl/Beck 6:2, 6:0. Zinsmeiser/Lanz 6:7, 6:1. 10:8.

Herren 50, Südliga 2: TSV Pfuhl - TC Burgheim 3:6: Nach den Einzel-Partien lag Burgheim schon uneinholbar vorne. Ein weiterer Erfolg im Doppel machte den Sieg dann noch deutlicher.

Ergebnisse: Jörg Niemann 6:2, 6:4. Thomas Ambrosy 6:1, 6:2. Thomas Maier 6:1, 6:7, 10:3. Roman Wagner 7:6, 1:1 w. o. Josef Diepold 2:6, 5:7. Robert Hiesinger 7:6, 6:1. Niemann/Maier 6:4, 6:7, 6:10. Ambrosy/Hiesinger 6:1, 6:2. Wagner/Diepold 4:6, 2:6.

Herren 60, Doppelrunde, Südliga 1: TC Burgheim - TC Wittelsbach-Aichach 4:0: In dieser Partie ließen die „alten“ Herren aus Burgheim nichts anbrennen. Alle vier Matches wurden in überzeugender Manier gewonnen.

Ergebnisse: Peter Specht/Franz Bittner 6:2, 6:1. Franz Stegmeier/Franz Hermann 6:2, 6:1 und 6:4, 6:2. Sigi Wittmann/Peter Abspacher 6:4, 6:3.

Damen, Südliga 2: TC Geisenfeld - TC Burgheim 7:2: Diesmal war für die Damen auswärts in Geisenfeld nicht viel zu holen. Zwei Siege in den Einzel-Partien reichten nicht aus, um am Ende in die Nähe eines Erfolgs zu gelangen.

Ergebnisse: Kathrin Wenger 2:6, 3:6. Marion Studtrucker 1:6, 3:6. Steffi Barz 6:4, 2:6, 10:7. Anna Stautner 2:6, 2:6. Christina Müller 3:6, 2:6. Magdalena Dußmann 6:4, 6:0. Wenger/Studtrucker 1:6, 2:6. Barz/Müller w. o. Stautner/Dußmann 1:6, 2:6.

Juniorinnen 18, Südliga 3: TC Burgheim - BSC Unterglauheim 1:5: Die Gäste aus dem Schwäbischen erwiesen sind als zu stark und zu gleichmäßig aufgestellt. Nur Anna Sofia Seeler gelang ein Sieg, die übrigen Partien gingen meist klar verloren.

Ergebnisse: Melina Schulz 1:6, 1:6. Paula Wilde 0:6, 1:6. Alexa Krampl 3:6, 0:6. Anna Sofia Seeler 6:1, 6:1. Annika Knöferle/Seeler 3:6, 2:6. Wilde/Krampl 1:6, 2:6.

Dunlop Midcourt U10, Südliga 2: TC Burgheim - DJK Sandizell 6:0. Mit einem erneuten klaren Sieg sind die jüngsten Burgheimer bereits uneinholbar Meister. Über die ganze Saison hinweg konnte das U10-Team überzeugen. Es ging bisher kein einziges Match verloren.

Ergebnisse: Luis Huber 4:0, 4:0. Theo Biehler 4:0, 4:1. Leonie Thomas 4:1, 4:1. Magdalena Zöh 5:3, 4:1. Huber/Zöh 4:0, 4:1. Leo Fitz/Emilia Loge 4:0, 4:2.