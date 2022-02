Neuburger Tennisspieler Thomas Berneisch erfüllt sich einen Traum

Plus Thomas Berneisch hat es in die deutsche Rangliste der über 40-Jährigen geschafft. Er erzählt, wie ihm das gelungen ist, warum er den Traum vom Profi früh begraben musste und welche Ziele er sich gesteckt hat.

Thomas Berneisch ist etwas gelungen, was vor ihm noch kein Neuburger im Tennis geschafft hat. Der 42-Jährige wird in der offiziellen deutschen Rangliste der über 40-Jährigen geführt.