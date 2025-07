Tennis: Meisterlicher Nachwuchs des SV Weichering

Am Wochenende konnte im Tennis-Lager des SV Weichering der zweite Meistertitel gefeiert werden. Diesmal durften die Junioren 18 ihren Erfolg bejubeln. Die Herren 40 konnten ihren zweiten Sieg in der Landesliga I erreichen, was gleichzeitig den Klassenerhalt bedeutet.

Mädchen 15, Südliga 3: SV Weichering – DJK Sandizell 6:0: Diese Begegnung war eine klare Angelegenheit für die Mädchen 15. Alle Spiele wurden klar gewonnen.

Ergebnisse: Marie Lehmeier 6:1, 6:1, Antonia Oettl 6:2, 6:2, Emma Piechnik 6:1, 6:2,Annika Piechnik 6:0, 6:0, Lehmeier/Oettl (Gegner w.o.), Marie Renten/Emma Meier 6:1, 6:3.

Knaben 15, Südliga 5: SV Weichering – VfB Pörnbach 1:5: Seine erste Saisonniederlage musste das Knaben 15-Team einstecken. Nur das Doppel Simon Wagner/Philipp Martin konnte mit 6:3, 6:2 punkten. Alle anderen Partien wurden - wenn auch teilweise knapp - verloren.

Ergebnisse: Simon Wagner 3:6, 6:0, 7:10, Luca Mandlmeier 1:6, 6:7, Lorenz Lechner 2:6, 6:4, 6:10, Christoph Kreil 1:6, 1:6, Luca Mandlmeier/Lorenz Lechner 0:6, 0:6.

Junioren 18, Südliga: SV Weichering – TC Wittelsbach-Aichach 6:0: Das Junioren-Team holt sich souverän den Meistertitel mit 14:0 Zählern und 39:3 Match-Punkten. Alle Begegnungen wurden auch im letzten Punktspiel klar gewonnen.

Ergebnisse: Dominik Brandstetter 6:0, 6:0, Raphael Beleczko 6:3, 6:0, Christoph Niedermeier 6:2, 6:1, Nico Stapf 6:0, 6:2, Brandstetter/Stapf 6:3, 6:2, Beleczko/Niedermeier (ohne Spiel, w.o.).

Herren 40, Landesliga 1: SV Weichering – TC Rot-Weiß Landshut 5:4: Die beiden Kontrahenten lieferten sich eine spannende Begegnung mit oftmals engen Matches. Nach den Einzeln stand es noch 3:3-Remis.

Ergebnisse: Michael Haberl 6:0, 7:5, Michael Lostert 7:5, 7:6, Norbert Florian 6:4, 6:7, 10:7, Matthias Schebitz 1:6, 5:7, Jaroslav Hanus 4:6, 6:2, 5:10, Sebastian Beringer 1:6, 7:6, 6:10, Hanus/Florian 6:3, 6:1, Haberl/Losert 2:6, 4:6, Schebitz/Beringer w.o.

Herren 30, Südliga 2: SV Weichering – TC Laberweinting 9:0: Mit dem Meistertitel bereits in der Tasche, gewann das Herren 30-Team auch das letzte Punktspiel klar und steht mit 10:0 Punkten und 43:2 Matchpunkten souverän an der Tabellenspitze.

Ergebnisse: Daniel Klinke 6:0, 6:0, Klaus Wagner 5:0 w.o., Tobias Mandlmeier 6:1, 6:1, Florian Burger 6:3, 6:4, Oliver Maat 6:0, 6:0, Markus Brandstetter 6:1, 6:0, Klinke/Wagner 6:0, 6:1, Mandlmeier/Brandstetter 6:2, 6:1, Burger/Maat 6:1, 6:2.

Herren, Südliga 4: SV Weichering II – TeG Neuburg IV 3:6: In dieser Partie gab es tolle Matches zu sehen, bei denen die Gäste zumeist die Oberhand behielten.

Ergebnisse: Dominik Brandstetter 7:5, 0:6, 4:10, Philipp Schmid 2:6, 3:6, Jonathan Mack 5:7, 2:6, Thomas Alt 2:6, 0:6, Nico Stapf 6:0, 6:1, Sebastian Huber 6:0, 7:5, Brandstetter/Schmid 3:6, 2:6, Mack/Stapf 4:6, 6:2, 5:10, Huber/Nick Paukstat 6:3, 6:0.

Damen, Südliga 5: SV Weichering II – TeG Neuburg II 1:5: Hier waren einige Matches hart umkämpft. Am Ende konnte jedoch nur Anna-Maria Seeger ihr Einzel mit 5:7, 6:2, 10:8 gewinnen.

Ergebnisse: Manuela Moosheimer 6:3, 3:6, 5:10, Emma Bährle 0:6, 1:6, Sophia Schneider 6:4, 4:6, 2:1, Moosheimer/Seeger 2:6, 2:6, Schneider/Susanne Drexler 0:6, 0:6. (bw)