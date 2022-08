Spitzentennis bei den Donaumoos-Open in Karlshuld

Zahlreiche Topspieler sind von Freitag bis Sonntag bei den Donaumoos-Open des SV Karlshuld zu Gast. Auch auf den Anlagen des SV Weichering und der TG Königsmoos wird gespielt.

Es ist wieder soweit, am Freitag beginnen die Donaumoos-Open der Tennisabteilung des SV Karlshuld. Bei der mittlerweile 36. Auflage dieses Herren-Einzel-Turniers werden den Zuschauern hart umkämpfte Ballwechsel, spektakuläre Punkte und emotionale Triumphe geboten. Das Traditionsturnier hat auch die Coronazeit überstanden und erwartet wieder fast 100 Teilnehmer in den drei Konkurrenzen. Mit seinem speziellen Ambiente bleibt es nach wie vor ein Fixpunkt im Kalender vieler Tennisspieler.

Ab 12 Uhr starten die Vorrundenspiele auf den Plätzen des SV Karlshuld am Maurerstraßl. Freundlicherweise haben der SV Weichering und die TG Königsmoos ihre Anlagen zur Verfügung gestellt. Ohne die Unterstützung könnte ein Event in dieser Größe nicht durchgeführt werden. Am Samstag geht es dann ab 9 Uhr weiter. Die Viertelfinals sind für Samstagnachmittag terminiert, die Halbfinalspiele beginnen am Sonntag ab 9 Uhr. Die Endspiele finden zeitversetzt statt, das Spiel um Platz 1 bei den Herren A dürfte gegen 15 Uhr stattfinden.

Bei den Herren A ist Niklas Geßlein (deutsche Rangliste Nummer 230) vom TTC Bad Wörishofen an eins gesetzt. Etwa ein Drittel der Spieler haben eine Platzierung unter den ersten 600 in der deutschen Rangliste oder zumindest die Leistungsklasse 1.

Donaumoos-Open sind stark besetzt

Wieder mit am Start ist auch Philipp Regnat (DR 367) der dieses Jahr für die TF Dachau in der Regionalliga Herren 30 spielte und dort Meister wurde. Nächstes Jahr geht er damit in der Bundesliga auf Punktejagd. Er hatte 2017 als ungesetzter Spieler ganz souverän die Konkurrenz gewonnen. Patrick Nystroem (DR 387) vom TC Schwaben Augsburg ist an Nummer drei gesetzt und wird zu beachten sein. David Weber (DR 491) vom TC Hengersberg wird an vier geführt und hatte sich in der Bayernliga bereits heiße Duelle mit Niklas Geßlein geliefert. Moritz Ott (LK 3,7) vom TC Schrobenhausen hatte Lospech und würde im Achtelfinale bereits auf Philipp Regnat treffen.

Bei den Herren B haben 32 Spieler gemeldet. Zu den Favoriten zählen Simon Kiefel (LK 7,0) vom STC Rot-Weiß Ingolstadt und Kevin Podesva (LK 7,0) vom DRC Ingolstadt. Ob Konstantin von der Grün vom TC Schrobenhausen, mit seinen 13 Jahren der jüngste Teilnehmer im Feld, gegen seine erwachsenen Gegner etwas ausrichten kann, bleibt abzuwarten.

Mit fast vollständigen Mannschaften haben der TC Neuburg D (sechs Spieler) und die beiden Ingolstädter Vereine STC Rot-Weiß und DRC Ingolstadt (acht Spieler) Teilnehmer gemeldet.

Paarungen stehen bereits fest

Seit diesem Jahr gibt es auch wieder die Herren-40-Konkurrenz, die mit 16 Teilnehmern voll besetzt ist. Topfavorit ist Matthias Lübbert (LK 2,9) vom TC Marxheim, der in der deutschen Rangliste bei den M45 an Position 49 geführt wird. Jochen Bauer (LK 4,6) vom TC Kümmersbruck ist an zwei gesetzt und bei den M 40 die Nr. 86 in Deutschland. Gespannt sein darf man auf Matthias Schebitz (LK 4,5 /M40 Nr. 138) vom SV Weichering.

Auch auf den auswärtigen Anlagen werden viele der gesetzten Spieler zu bewundern sein. Turnierleiter Wolfgang Prummer hat alle Spiele bereits terminiert. Sie sind im Internet unter www.mybigpoint.de einzusehen.