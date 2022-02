Tischtennis

Tischtennis: FC Ehekirchen peilt den Klassenerhalt an

Plus Ab kommender Woche wird nach einer langen Pause wieder um Punkte gespielt. Noch etwas gedulden muss sich die Landesliga-Mannschaft des FCE, die noch zwei Spiele zu absolvieren hat und in der Liga bleiben will.

Von benjamin sigmund

Das lange Warten bei den Tischtennis-Spielern neigt sich dem Ende entgegen. Seit Ende November war die Saison ausgesetzt. Ab kommenden Montag, 28. Februar, wird wieder um Punkte gespielt.

