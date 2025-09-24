Icon Menü
Topscorer Riley Barber und der ERC Ingolstadt empfangen am Donnerstag Red Bull München

ERC Ingolstadt

Panther-Stürmer Riley Barber: Bereits Topscorer, aber noch in der Findungsphase

Am Montag machte Ingolstadts neuer Angreifer Riley Barber erstmals Bekanntschaft mit der Münchner Wiesn. Wie der 31-jährige US-Amerikaner seinen Saisonstart einschätzt. Am Donnerstag kommt Red Bull München mit Ex-Panther Fabio Wagner zum Derby.
Von Dirk Sing
    Das "Erfolgsgeheimnis": Vor dem verwandelten Penalty gegen Wolfsburg küsst Panther-Betreuer Ivan Zilinek (rechts) den Schläger von Angreifer Riley Barber (links).
    Das "Erfolgsgeheimnis": Vor dem verwandelten Penalty gegen Wolfsburg küsst Panther-Betreuer Ivan Zilinek (rechts) den Schläger von Angreifer Riley Barber (links). Foto: Johannes Traub

    Wenn Riley Barber auf den vergangenen Montag angesprochen wird, strahlt der 31-Jährige wie ein kleines Kind, das von seinen Eltern soeben auf dem Volksfest eine Zuckerwatte spendiert bekommen hat. „Es war eines der bislang schönsten und lustigsten Erlebnisse, seit ich in Ingolstadt bin“, schwärmt Barber über das, was für die meisten seiner neuen Teamkollegen mittlerweile längst zum „Alltag“ gehört: ein Besuch auf der Münchner Wiesn!

