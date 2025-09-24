Panther-Stürmer Riley Barber: Bereits Topscorer, aber noch in der Findungsphase

Wenn Riley Barber auf den vergangenen Montag angesprochen wird, strahlt der 31-Jährige wie ein kleines Kind, das von seinen Eltern soeben auf dem Volksfest eine Zuckerwatte spendiert bekommen hat. „Es war eines der bislang schönsten und lustigsten Erlebnisse, seit ich in Ingolstadt bin“, schwärmt Barber über das, was für die meisten seiner neuen Teamkollegen mittlerweile längst zum „Alltag“ gehört: ein Besuch auf der Münchner Wiesn!
ERC Ingolstadt
