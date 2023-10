Triathlon

07:00 Uhr

Ein Traum geht in Erfüllung: Fabian Mottl qualifiziert sich für den Ironman Hawaii

Plus Fabian Mottl vom TSV Neuburg hat sich für den Ironman auf Hawaii qualifiziert. Ohne die Unterstützung seiner Frau und seiner Kinder hätte keine Chance bestanden.

Eigentlich hatte Fabian Mottl genug, war mit den Kräften am Ende. Er wollte aufgeben, seinen großen Traum begraben. Das Thermometer im französischen Vichy zeigte 37 Grad an, Mottl hatte bei dem Triathlon über die Langdistanz bereits 3,8 Kilometer geschwommen, 180,2 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt und 18 Kilometer des anschließenden Marathons absolviert.

Am Straßenrand standen seine Frau Hanni und die beiden Töchter Leni (11) und Lele (8). Sie motivierten Mottl, weiterzumachen, sein großes Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Der 42-Jährige kämpfte also gegen seinen inneren Schweinehund an, rannte weiter, kam ins Ziel und erfüllte sich auch mit etwas Glück einen „Lebenstraum“, wie er selbst sagt. Mottl, der für den TSV Neuburg startet und in der Donaustadt aufgewachsen ist, hat es im zweiten Anlauf geschafft und sich erstmals für den berühmten Ironman auf Hawaii qualifiziert. Als erster Sportler des TSV überhaupt. Dieser findet im Oktober 2024 statt.

