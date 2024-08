Zwei Neuburger Triathleten in der „Hölle“

Am ersten August-Wochenende machten sich die beiden Triathleten des TSV Neuburg, Jürgen Adler und Christian Bottek, auf in den hohen Norden Deutschlands, um am Langdistanz-Triathlon in Glücksburg teilzunehmen. 3800 Meter Schwimmen im offenen Meer, 180 Kilometer auf dem Fahrrad, gefolgt von einem windigen Marathon (42,195 Kilometer) entlang der Strand-Promenade verlangte den Neuburgern alles ab. Bereits zum dritten Mal stand der erfahrene „Langdistanzler“ Adler am Start des „OstseeMans“. Für Bottek war es hingegen erst seine zweite Langdistanz der Teilnahme in Roth 2018. „Vor dem Schwimmen hatte ich wirklich großen Respekt“, sagt Bottek und ergänzt: „Das Meer mit Strömung, Wellengang und Salzwasser war eine völlig neue Erfahrung. Jürgen hat mir dabei einige gute Tipps gegeben, die ich ansonsten nicht bedacht hätte.“ Sein Kollege Adler erklärt: „Im Meer kommt es bereits darauf an, sich beim Start einen guten Weg in das Wasser zu suchen. Bei meinem ersten OstseeMan-Start 2015 hatte ich mir beim Start an den Muscheln die Fußsohlen aufgeschnitten. Dies war insbesondere beim Laufen eine schmerzhafte Erfahrung“.

Um 6.45 Uhr stürzten sich die beiden Triathleten, gemeinsam mit etwa 200 anderen Ausdauersportlern, in die Wellen der Flensburger Förde. Nach den ersten Positionskämpfen wurde es etwas ruhiger und das Feld zog sich auf dem 1,9 Kilometer langen Rechteckkurs, den es zweimal zu durchschwimmen galt, bereits in die Länge. „Nach der ersten Boje war ich relativ überrascht, wie gut es sich im Meer schwimmen lässt“, so Bottek. Dieser Eindruck änderte sich allerdings nach der ersten Wende zurück zum Start. „Auf dem Rückweg kamen uns die Wellen entgegen. Zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, gar nicht vom Fleck zu kommen. Die Orientierung entlang der Bojen war auch erst einmal etwas schwieriger“, berichtet der TSV-Athlet. Nach 1.05 Stunde konnte Routinier Adler das Schwimmen auf einer großartigen Platzierung unter den Top 20 beenden. Etwa drei Minuten nach ihm folgte Bottek, der mit einem sehr schnellen Wechsel auf das Rad bereits einige Plätze gut machen konnte.

Regennasse Fahrbahn beim Radfahren

Die zweite Disziplin führte die Akteure bei stärker werdendem Wind und regennasser Fahrbahn auf vier Runden durch den Norden Schleswig-Holsteins. „Auch wenn die Radstrecke zwischenzeitlich geändert wurde, wusste ich, was mich in etwa erwartet,“ sagt Adler. „Entgegen der weitverbreiteten Meinung des flachen Nordens, hat mich die hügelige Radstrecke nicht überrascht.“ Anders Bottek, der noch am Tag zuvor Teile der Strecke besichtigt hatte: „Ich hätte wirklich mit etwas Anderem gerechnet. Es geht eigentlich nie für ein längeres Stück vollkommen flach dahin. In Verbindung mit den scharfen Kurven, die einen immer wieder zum starken Abbremsen zwingen, und dem vorhergesagten Wind, habe ich keine Fabelzeit erwartet.“ Durch ein gelungenes Radfahren, bei dem er die Geschwindigkeits- und Verpflegungsvorgaben seines Trainers seiner eigenen Aussage nach „ideal“ umsetzen konnte, fuhr der 36-Jährige bis auf Platz vor. Insgesamt benötigte er 4.53 Stunden für die 180 Kilometer.

Icon Vergrößern Unbeschreiblicher Moment: Christian Bottek vom TSV Neuburg beim Zieleinlauf. Foto: tsv Icon Schließen Schließen Unbeschreiblicher Moment: Christian Bottek vom TSV Neuburg beim Zieleinlauf. Foto: tsv

„Ich kam am Ende mit den nassen und windigen Bedingungen auf der Stecke meinem Empfinden nach besser zurecht als andere Athleten und war mental immer voll im Rennen. Dies war auch notwendig. Besonders in Runde drei wurde die Strecke recht voll, da die vielen Athleten der Mitteldistanz auf die Strecke kamen. Bis zu diesem Zeitpunkt musste ich das Rennen komplett alleine gestalten, da ich keine Kontrahenten in unmittelbarer Nähe hatte“, resümiert Bottek.

Bis zum Radfahren lief noch alles nach Plan

Nur knapp eine halbe Stunde nach ihm beendete Adler das Radfahren auf einem starken zweiten Platz seiner Altersklasse und lag damit in aussichtsreicher Position. „Bis zu diesem Zeitpunkt lief alles glatt. Leider wusste ich, dass ich nicht hundertprozentig fit am Start war und habe mir in den Tagen vor dem Rennen bereits viele Gedanken gemacht. Mitte der Woche war ich mir noch nicht einmal sicher, ob ich die sehr weite Anreise überhaupt in Kauf nehmen soll. Am Ende habe ich es allerdings zumindest probieren wollen“, berichtet Adler. Verletzungsbedingt musste er in dieser Saison schon einmal ein Rennen, ebenso den letzten Trainingslauf in der Vorwoche, abbrechen. Schlussendlich musste er nach wenigen Kilometern auf der Laufstrecke realisieren, dass er den aktuellen Wettbewerb nur unter starken Schmerzen und Inkaufnahme einer schwereren Verletzung beenden hätte können. „Man hadert natürlich mit sich selbst und es ist eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Ich musste aber einsehen, dass es heute keinen Sinn macht. Am Ende ist und bleibt es ein Hobby“, so Adler. Folgerichtig beendete er das Rennen trotz einer guten Platzierung vorzeitig.

Besser ging es an diesem Tag seinem Teamkollegen Bottek. „Als ich vom Rad stieg, riefen mir meine Betreuer am Streckenrand zu, dass ich auf Platz vier sei. Für mich war das kaum zu glauben. Es gab mir einen echten Motivationsschub und ich entschied mich, den Marathon etwas schneller als geplant anzugehen und etwas zu riskieren.“ Auch wenn der Neuburger auf der zweiten Hälfte des Marathons dem hohen Anfangstempo Tribut zollen musste, absolvierte er in 3.20 Stunden einen soliden Lauf und verlor nur einen Platz an einen schnellen Athleten aus Dänemark. Im Ziel zeigte sich Bottek mit seiner Gesamtzeit von 9.26,30 Stunden und dem fünften Rang rundum zufrieden. In der Militärwertung sicherte er sich damit den ersten Platz. (tsv)