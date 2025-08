TSV Lichtenau triumphiert beim „Blitzturnier“ des FC Zell/Bruck

Erstmals richtete Fußball-A-Klassist FC Zell/Bruck am vergangenen Wochenende das sogenannte „Blitzturnier“ auf seinem Willi-Bauer-Sportgelände aus. Rund 150 Zuschauer sorgten dabei an beiden Tagen für eine gute Stimmung.

Die beiden Halbfinal-Begegnungen am Samstag waren eine klare Angelegenheit. Während sich die Hausherren dem Kreisklassen-Aufsteiger SV Karlshuld mit 0:5 geschlagen geben musste, besiegte Kreisligist TSV Lichtenau den A-Klassisten SV Weichering ebenfalls deutlich mit 6:2. Am Sonntag sicherte sich der FC Zell/Bruck durch einen 10:9-Erfolg nach Elfmeterschießen den dritten Platz, nachdem es nach regulärer Spielzeit 2:2-Unentschieden gestanden hatte. Im Finale triumphierte schließlich der Favorit aus Lichtenau, der dem SV Karlshuld beim 5:2-Erfolg letztlich keine Chance ließ und damit den Siegerpokal in Empfang nehmen konnte.

Nach der Veranstaltung zogen alle Mannschaften und Trainer ein positives Fazit und waren sich einig, dass es dieses „Blitzturnier“ möglichst auch im nächsten Jahr geben sollte. (fczb)