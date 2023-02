Nach 18 Jahren ist für Hermann Schottnar Schluss

Hermann Schottnar hört als Abteilungsleiter der Leichtathletikabteilung desTSV Neuburg auf. Was sich Nachfolgerin Uli Hetmanek-Rogler vorgenommen hat.

Im Rahmen einer Versammlung wurde die Leichtathletikabteilung des TSV 1862 Neuburg in jüngere Hände übergeben. Nach 18 Jahren Wirken zog sich Hermann Schottnar als Abteilungsleiter zurück. In diesen langen Zeitabschnitt gelang es ihm, die Zahl der Leichtathleten von 150 auf 260 zu steigern, wobei der Großteil den Nachwuchs betrifft.

Durch die Coronakrise mit dem langen Trainingsstillstand kam die Abteilung ohne große Blessuren. Ganz zurückziehen will sich Schottnar nicht, denn er steht weiterhin dem Gesamtverein als Dritter Vorsitzender (verantwortlich für die Liegenschaften) sowie als Leiter der Sportabzeichengruppe, als Kampfrichter und als Übungsleiter zur Verfügung. Die Leichtathleten und der Gesamtverein dankten für die hervorragende Arbeit und wünschten ihm noch viele aktive Jahre für die Aufgaben, die sich er vorgenommen hat.

Am Samstag ist Schülerhallensportfest

Übernommen hat die Leichtathletikabteilung Uli Hetmanek-Rogler, die bisher als zweite Abteilungsleiterin fungierte und dadurch schon ein wenig in das breite Spektrum hineinwachsen konnte. Sie ist seit acht Jahren Mitglied bei den Leichtathleten und seit fünf Jahren Übungsleiterin. Hauptsächlich kümmert sie sich um den Nachwuchs, denn, so Rogler „die Basis für fast jede Sportart ist die Leichtathletik mit dem Laufen, Springen und Werfen“. Außerdem wird auch der Teamgedanke für die Kinder geschult.

Ihre erste Generalprobe hatte sie beim vergangenen Silvesterlauf mit Bravour hingelegt, die nächsten Aufgaben folgen am kommenden Samstag, 11. Februar, mit dem Schülerhallensportfest in der Parkhalle in Neuburg sowie am Karsamstag, 8. April, mit dem traditionellen Frühjahrslauf im Englischen Garten.

Für das Schülerhallensportfest am Samstag kann noch bis zum heutigen Donnerstag per E-Mail an anton.lautner@web.de gemeldet werden. Die Ausschreibung dazu ist auf der Homepage des TSV veröffentlicht (www.tsv1862-neuburg.de).