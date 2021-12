Vereine und Funktionäre hoffen auf ein „normales“ Sportjahr 2022

Plus Auch im Jahr 2021 hat das Thema Corona bei den Sportvereinen nahezu alles überlagert. Die Neuburger Rundschau hat sich bei zehn Verantwortlichen und Funktionären umgehört. Welcher einhellige große Wunsch für 2022 bei allen vorherrscht.

Das Jahr 2021 wird den meisten Sportlern wohl noch länger in Erinnerung bleiben – wenn auch zumeist in keiner sonderlich guten! Erneut gab die Corona-Pandemie die Richtung vor. Wir haben uns bei Verantwortlichen und Funktionären aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung umgehört und diese sowohl nach ihrem diesjährigen Fazit als auch ihren Hoffnungen und Wünschen für das Jahr 2022 befragt.