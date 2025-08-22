TSG Untermaxfeld eröffnet gegen die SG Feldheim/Genderkingen die Kreisklassensaison

Beobachtern und Fans der Kreisklasse Neuburg ist in den vergangenen Jahren sicher nicht entgangen, dass die TSG aus Untermaxfeld sich am Saisonende immer unter den Top 5 befunden hat. Kein Wunder also, dass auch für die kommende Spielzeit wieder ein ambitioniertes Ziel ausgerufen wird.

Nicht nur, weil die vergangenen Jahre sportlich gesehen sehr gut liefen, sondern auch, weil mit Matthias Stegmeir ein erfahrener Coach und Mittelfeldakteur zu den Schwarzgelben gestoßen ist. „Wir wollen definitiv wieder oben mitmischen - unter den Top 3 ist das Ziel, das wir uns stecken“ lautet die optimistische, aber gemessen an den Leistungen der vergangenen Spielzeiten und dem Verlauf der Vorbereitung sicher nicht unrealistische Prognose des neuen Übungsleiters.

Dass seine Mannschaft bereit ist und jetzt schon für die neue Saison brennt, zeigt sich eben schon allein durch die äußerst erfolgreiche Saisonvorbereitung. Ein Trainingslager in der bayerischen Voralpenregion schlossen die Untermaxfelder ebenso erfolgreich ab wie jüngst den Donaumoos-Wanderpokal - diesen konnten sie nämlich als Sieger mit ins eigene Vereinsheim nehmen. Vor allem im Halbfinale gegen den Kreisligisten SV Klingsmoos und im Finale gegen den ebenfalls klassenhöheren BSV Berg im Gau konnten die Mosler die Null halten und nach finalem Elfmeterschießen den Henkelpott mit nach Hause nehmen.

Coach Matthias Stegmeir ist mit der Leistung seiner TSG Untermaxfeld zufrieden

Dementsprechend zufrieden war der neue Coach am Ende der Testspielreihe: „Man sieht eine Entwicklung nach vorne und ich bin mit den letzten sieben Wochen intensiver und harter Vorbereitung sehr zufrieden“. Allerdings ergänzt er gleich darauf ein paar mahnende Worte, die er seinen Spielern gerne wiederholt vorträgt: „am Samstag zählt nicht das, was in der Vorbereitung gelaufen ist, sondern es geht die Punktrunde an, da darf man sich auf den Lorbeeren nicht ausruhen“. „Feldheim ist definitiv ein Gradmesser!“

Den Gegner des Auftaktspiels, die SG Feldheim/Genderkingen, die letzte Saison auf einem respektablen siebten Platz abschlossen hat, sieht der Spielertrainer der TSG als äußerst kompakt und kampfstark an. „Die Feldheimer haben durchaus Qualität vorne, für den Saisonauftakt definitiv ein Gradmesser“, so Stegmeir weiter. Sehr gute Voraussetzungen also für einen spannenden Kreisklassenauftakt. Die Partie wird am Samstag um 15:30 in Untermaxfeld angepfiffen. (Von Daniel Bögler)