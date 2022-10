Unterstall

Unterstaller Eichenlaub-Schützen vor dem Zweitliga-Auftakt

Tritt auch in dieser Saison für die erste Mannschaft von Eichenlaub Unterstall in der 2. Bundesliga an die Schießstände: Marc Zellinger.

Plus Am Sonntag starten die Schützen von Eichenlaub Unterstall in ihre mittlerweile siebte Saison in der 2. Bundesliga. Wie das aktuelle Team aussieht und welche Ziele Sportleiter Jürgen Breit hat.

Eigentlich ist Jürgen Breit schon ein „alter Hase“, was das hochklassige Schießsport-Geschäft betrifft. Der Sportleiter von Eichenlaub Unterstall startet mit „seiner“ ersten Mannschaft an diesem Wochenende bereits in die nunmehr siebte Zweitliga-Saison. Doch von einer gewissen Coolness oder gar Abgestumpftheit ist Breit selbst nach so langer Zeit mindestens genau so weit entfernt wie die Erde vom Mond. „Für mich ist es nach wie vor etwas ganz Besonderes, wenn wir in der 2. Bundesliga an die Schießstände treten“, berichtet der Eichenlaub-Verantwortliche und ergänzt mit einem Lächeln: „Aus diesem Grund bin ich im Vorfeld schon noch ziemlich nervös.“

