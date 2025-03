FC Illdorf: Verdienter Lohn für herausragende ehrenamtliche Tätigkeit im Verein

Bei der Mitgliederversammlung des FC Illdorf durften Johannes Hoesch und Julian Meier stellvertretend für den gesamten Verein das Gütesiegel des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) von der Kreisehrenamts-Beauftragten Michaela Kruber entgegennehmen. Damit wird die großartige ehrenamtliche Arbeit gewürdigt, die seit Jahren beim FC Illdorf geleistet wird. Auch Aktivitäten in den Bereichen Jugendarbeit, Breitensport und Prävention gehören zu den Kriterien des Gütesiegels.

Jedoch war dies nicht der einzige Grund zur Freude. Vorstandsmitglied Andreas Hugl konnte stolz einen neuen Mitgliederrekord von 618 Mitgliedern verkünden. Selbstverständlich bildet der Fußballbetrieb weiterhin das Herzstück des Vereins. Jedoch sind diese außergewöhnlichen Mitgliederzahlen eines 300-Einwohner-Vereins nicht zuletzt auf ein breites Sport- und Gesundheitsprogramm zurückzuführen. So gehören die Karate-Abteilung, Kinderturnen, Gymnastikkurse, eine Mutter-Kind-Gruppe, Reha-Sport, Darts-Stammtische und viele gemeinsame Veranstaltungen ebenfalls zum Vereinsleben.

Icon Vergrößern Die stolzen Jubilare des FC Illdorf: (Hinten von links): Bernd Reißner, Rudolf Meßmer, Phillip Schmelcher, Andreas Holmer, Harald Schwenk, Andreas Hugl, Julian Meier, Johannes Hoesch und Alfred Mayr sowie (vorne von links) Franz Hermann, Johann Wild, Georg Wenger und Michaela Kruber. Foto: Phillip Schmelcher Icon Schließen Schließen Die stolzen Jubilare des FC Illdorf: (Hinten von links): Bernd Reißner, Rudolf Meßmer, Phillip Schmelcher, Andreas Holmer, Harald Schwenk, Andreas Hugl, Julian Meier, Johannes Hoesch und Alfred Mayr sowie (vorne von links) Franz Hermann, Johann Wild, Georg Wenger und Michaela Kruber. Foto: Phillip Schmelcher

Im laufenden Fußballbetrieb belegt die erste Mannschaft unter Trainer Alexander Gerbl aktuell den zwölften Tabellenplatz vor dem FC Zell/Bruck und befindet sich somit auf dem Abstiegs-Relegationsplatz in der Kreisklasse Neuburg. Auch in dieser Saison lautet das Ziel Klassenerhalt, das durch drei Teams in direkter Reichweite weiterhin realistisch ist, sofern an die Leistungen der Hinrunde angeknüpft wird und der eine oder andere Punkt mehr eingefahren werden kann. Das zweite Team, das gemeinsam mit dem SV Straß als Spielgemeinschaft an der Punktrunde teilnimmt, befindet sich derzeit auf dem Platz zehn. Bei der Mitgliederversammlung stand vor allem die vereinbarte Spielgemeinschaft mit dem SV Straß für die erste Mannschaft im Fokus. Aufgrund der jährlich sinkenden Spielerzahlen wurde von beiden Vereinen eine Zusammenarbeit beschlossen, um den Fußballbetrieb weiterhin erfolgreich aufrechtzuerhalten.

Abseits des Fußballs stand neben den Erfolgen der Karate-Abteilung um Michaela und Esef Besic, die zahlreiche sehr gute Platzierungen mit ihren Karatekas bei Turnieren und Meisterschaften erreichte, auch das Ehrenamt im Mittelpunkt. Neben der Verleihung des Gütesiegels konnte sich der Verein bei zahlreichen langjährigen Mitgliedern in Form von Ehrungen bedanken. Zudem erhielt Phillip Schmelcher die silberne Ehrennadel für acht Jahre Vereinstätigkeit als Schriftführer. (phis)

Ehrungen im Überblick:

60 Jahre: Franz Hermann, Georg Wenger, Johann Wild.

50 Jahre: Josef Braun, Robert Pfaffenzeller, Rudolf Meßmer.

40 Jahre: Vitus Reichherzer, Manfred Ketterle, Lorenz Harlander, Andreas Göbel, Markus Bauer, Otto Sturm.

25 Jahre: Andreas Pöttmesser, Reinhard Schneider, Harald Schwenk (ehemals Habersetzer), Klaus Giszas, Daniel Dreher.

8 Jahre Vereinstätigkeit: Phillip Schmelcher.