Führungswechsel beim TC Ehekirchen

Manfred Burghart löst Wolfgang Schlicker als Vorsitzender ab. Auch weitere Positionen werden neu besetzt. Welche Mannschaften der Verein ins Rennen schickt und was sich ansonsten getan hat.

Drei Jahre lang hat Manfred Burghart bereits viel Erfahrung als 2. Vorsitzender beim Tennisclub Ehekirchen gesammelt. Nun wählten ihn die Mitglieder zum 1. Vorsitzenden. Er übernimmt das Amt von Wolfgang Schlicker, der sechs Jahre den Tennisclub leitete und nicht mehr kandidierte.

Zur 2. Vorsitzenden wurde Karen Bednarz gewählt, die bislang als Sportwart fungierte. Thomas Bednarz, der seit 24 Jahren die Kasse führt, wurde im Amt bestätigt. Der neue Schriftführer Xaver Wegele löste Lisa Sarauer ab. Die Posten Jugend- und Sportwart übernahmen Felix Hollermeier und Lars Schneider. Als neue Beisitzer konnten Stefan Haberl, Franz Schrittenlocher jun. und Eva Schwarzrock gewonnen werden.

Nach der Begrüßung der Vereinsmitglieder bedankte sich Wolfgang Schlicker bei seinen Vorstandskollegen und den Beisitzern für die gute Zusammenarbeit der vergangenen Jahre. Anschließend wurde ein kurzer Rückblick auf die Ereignisse wiedergegeben. „Viele Veranstaltungen fanden coronabedingt nicht statt. Lediglich das traditionelle Saufest und die Jahresversammlung konnten abgehalten werden“, informierte Wolfgang Schlicker. Der Mitgliederstand liege momentan bei 173 Personen.

Die bisherige Sportwartin Karen Bednarz berichtete über die Mannschaftsergebnisse der Saison 2021: Die Damen-Mannschaft, die in der Kreisklasse 1 spielte, erreichte Platz sieben. Die Herren 30-Mannschaft, die ebenfalls in der Kreisklasse 1 (4er-Mannschaft) kämpfte, sicherte sich einen beachtlichen zweiten Platz. Die Herren 40, die in der Bezirksklasse 2 beheimatet waren, beendeten den Punktspielbetrieb mit einem hervorragenden und heiß umkämpften ersten Platz.

TC Ehekirchen hat drei Mannschaften gemeldet

Erstmalig spielte eine Herren-Mannschaft in der Winter-Saison in der Kreisklasse 2 und erreichte Platz fünf.

Für die kommende Spielsaison sind wieder drei Mannschaften gemeldet. Durch die Strukturreform im vergangenen Jahr wurden die sieben Tennisbezirke zu den beiden Regionen Nord- und Südbayern vereint. Das bedeutet für die Damen nun Südliga 5, für die Herren 30 und 40 jeweils Südliga 2. Clubmeister wurden im 2021 Sabine Füßl bei den Damen und Felix Hollermeier bei den Herren.

Kassier Thomas Bednarz informierte die Mitglieder über die Finanzen. Harald Herrmann, der gemeinsam mit Christian Zimmerer, die Kasse geprüft hatte, bescheinigte vorbildliche Kassenführung und schlug die Entlastung des Vorstands vor, die dann auch erfolgte.

Letzter Tagesordnungspunkt war der Blick auf die kommende Saison, die mit der Frühjahrsbereitung der Tennisplätze in Ambach startete. Bei schönem Wetter bereiteten die Vereinsmitglieder rechtzeitig vor dem nochmaligen Wintereinbruch die vier Tennisplätze für die neue Sommersaison vor. Im vorigen Jahr hatten die Arbeiten coronabedingt an eine Firma übergeben werden müssen. Dank der zahlreichen Helfer und des neuen Aufsandungsgerätes erledigte man die Arbeit in wenigen Stunden. Rund zehn Tonnen alten Sand tauschten die Helfer gegen neues Ziegelmehl aus. Das neue Aufsandungsgerät brachte eine große Erleichterung bei der Bereitung der Plätze. Mit dem Einwalzen des Ziegelmehls, der Begradigung der Linien und dem Aufhängen der Netze können die Tennisplätze jetzt für den Spielbetrieb geöffnet werden. (bed)

Der neue Vorstand

1. Vorsitzender Manfred Burghart

2. Vorsitzende Karen Bednarz

Kassier Thomas Bednarz

Schriftführer Xaver Wegele

Jugendwart Felix Hollermeier

Sportwart Lars Schneider

Kassenprüfer Harald Herrmann und Christian Zimmerer

Beisitzer Stefan Haberl, Franz Schrittenlocher jun., Eva Schwarzrock.