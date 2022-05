Motorclub Neuburg: Zahlreiche Highlights stehen an

Der MC Neuburg zählt aktuell 231 Mitglieder. Auf welche Unternehmungen sich diese im Jahr 2022 freuen können und welche drei Vorstandsposten neu besetzt wurden.

Der Schlossblick-Raum im Sporthotel Rödenhof war erfreulich gut besetzt, als 1. Vorsitzender Stefan Behr die Generalversammlung eröffnete. Aktuell hat der Motorclub Neuburg/Donau e.V. im ADAC 231 Mitglieder, davon 19 Jugendliche. Behr wies auf das vorbildlich behütete Trainingsgelände in der Sudetenlandstraße hin und vergaß auch nicht, das „alte“ Klubheim in Fleischnershausen zu erwähnen, das als „Universal-Lagerplatz“ dient.

Im Inventarverzeichnis des Klubs stehen Trial-Motorräder und Sporträder für Kinder und Jugendliche, ein Jugendkart für Trainingszwecke und das nötige Equipment für Veranstaltungen auf dem Platz, den die Stadt Neuburg dankenswerter Weise zur Verfügung stellt.

Neue Homepage für Oldtimer- und Vespa-Abteilung

Seit der Mitgliederversammlung 2019 wurde von einem ehrenamtlichen Mitglied eine neue Homepage für die Oldtimer- und Vespa-Abteilung geschaffen. Der Vorsitzende sprach auch noch die letzte Jahresabschlussfeier beim „Kirchbauer“ an und wies auf die vielen Unternehmungen hin, die trotz Pandemie von den Klubangehörigen beseelt wurden. Dazu zählen das „Forum Sport“ des ADAC, der ADAC-Prüfdienst, diverse Vorstandssitzungen und Stammtische sowie interne Ausfahrten und Zusammenkünfte unter den Corona-Auflagen. Nicht zu vergessen die Aktivitäten einzelner Motorsportler in den vergangenen zwei Jahren.

Vereinskassier Michael Lehn gab einen Überblick über die finanziellen Bewegungen der vergangenen Jahre, der positiv ausfiel. Seine Arbeit wurde von den beiden Kassenprüfern als einwandfrei bezeichnet. Daraufhin erfolgte die Entlastung der Vorstandschaft und „Syndikus“ Bruno Schwedler gab – zum letzten Mal – einige wichtige Erklärungen zu den anstehenden Neuwahlen. Die Vorschläge waren auf einem Stimmzettel vermerkt und die Wahlen wurden von den 39 Stimmberechtigten als „Blockwahl“ geheim durchgeführt.

Roland Demnick fungiert als 2. Vorsitzender

Als neue Gesichter wurden Roland Demnick (für Florian Benz) als 2. Vorsitzender, Dieter Seehofer als Vespa-Spartenleiter und IT-Experte Thomas Kluitmann als Spartenleiter Oldtimer vorgestellt. Zusammen mit diesen neuen Vorstandsmitgliedern sind weiter mit dabei: Stefan Behr (1. Vorsitzender), Michael Lehn (Schatzmeister), Matthias Behr (Spartenleiter Motorrad), Werner Fuhr (Beisitzer) und Michael Kluy (Beisitzer und ADAC-Delegierter). Auch in Zukunft werden Ernst Stegmeir und Gerd Margraf als Kassenprüfer fungieren. Alle Vorgeschlagenen wurden mit großer Mehrheit gewählt. Die Enthaltungen hielten sich in Grenzen.

Beim Tagesordnungspunkt „Vorschau auf das Vereinsjahr 2022“ gab der alte und neue Vorsitzende die bereits fest stehenden Unternehmungen bekannt: Die neu ins Leben gerufene „Brotzeit-Tour“ am 29. Mai, das heiß ersehnte Vespa-Treffen am 24. Juli, die „6. Tour de Neuburg“ am 15. August (Feiertag), das Neuburger ADAC-Arena-Trial am 29. Oktober und die Jahresabschlussfeier 2022 in der „Acker-Alm“. Die motorsportlichen Wettbewerbe kann man das ganze Jahr über in den Medien nachlesen.

Im Antrag eines Ehrenmitglieds wurde der Umgang mit den Mitgliedern bei runden Geburtstagen, Trauerfällen und besonderen Ehrungen eingehend herausgearbeitet. Mit diesem Thema wird sich die Vorstandschaft noch eingehend befassen. Auch der Auszeichnungs-Modus wurde bei dieser Gelegenheit angesprochen und beide Themen stießen auf reges Interesse bei den Anwesenden. Um 21 Uhr beschloss Stefan Behr die Generalversammlung mit den besten Wünschen für ein unfallfreies Vereinsjahr.