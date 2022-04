Peter Krzyzanowski: „Vereinssport ist heute wichtiger als vor zwei Jahren“

Plus „Urgestein“ Peter Krzyzanowski hat beim VfR Neuburg die Vereinsführung übernommen. Im NR-Interview spricht der 1. Vorsitzende über seine Visionen, warum die Jugendarbeit enorm wichtig ist und welche Pläne er mit der ersten Mannschaft hat.

Einen einschneidenden Wechsel in der Führungsebene gibt es beim VfR Neuburg. Bei der am vergangenen Freitag durchgeführten Mitgliederversammlung wurde – wie erwartet – mit Peter Krzyzanowski ein echtes „Urgestein“ zum 1. Vorsitzenden gewählt. Auch zahlreiche andere Posten wurden neu besetzt (siehe Kasten). Wir haben uns mit dem neuen Vereinschef der Lilaweißen unterhalten.