Schützenfreunde Burgheim: Schluss nach 20 Jahren

Vorsitzender Thomas Bauch und sein Stellvertreter Franz Fäller hören bei den Schützenfreunden Burgheim auf. Wer die Vereinsführung übernommen hat.

„Zeitenwende“ ist derzeit ein häufig gebrauchtes Wort in der Politik. Doch auch bei den Burgheimer Schützenfreunden von 1870 ist bei der vergangenen Generalversammlung eine neue Ära angebrochen. Nach jeweils 20 Jahren an „vorderster Front“ übergaben Schützenmeister Thomas Bauch und sein Stellvertreter Franz Fäller den Stab an Sigfried Schiele und Peter Kiowski.

Doch damit reihen sie sich in eine Kette von vielen ein. Schließlich besteht der Burgheimer Traditionsverein seit 152 Jahren. „In dieser Zeit gab es viele, die an die Sache glaubten und weitergaben,“ so Thomas Bauch zu Beginn seines Rechenschaftsberichtes. Die Burgheimer Schützenfreunde ist der drittälteste Verein in Schützengau Pöttmes-Neuburg. Die erfolgreiche Jugendarbeit lasse hoffen, dass die Tradition erhalten bleibt.

Schwierige Jahre wegen Pandemie

Die Pandemie allerdings bescherte den Schützen zwei sehr schwierige Jahre. Das Schützenheim war meistens geschlossen. Nur kurze Trainingszeiten waren möglich und Wettkämpfe fielen aus. Seit Februar läuft der sportliche Betrieb wieder und das Schützenheim wird kommenden Freitag öffnen. Verzeichnete der Verein vor der Pandemie noch 171 Mitglieder, so ist diese Zahl auf 153 geschmolzen. Am vergangenen Lichtmesstag entschloss sich der Vereinsvorstand mit großer Mehrheit, das 150-jährige Gründungsfest endgültig abzusagen. Geplant war es für 2020 und dann auf 2022 verschoben. Planungsschwierigkeiten, finanzielle Risiken, dazu hätte beim geplanten Termin der Schirmherr gefehlt, ließen keine andere Entscheidung zu. Thomas Bauch regte an, dass der neue Vereinsvorstand eventuell ein 155-jähriges Gründungsfest im Jahr 2025 plant.

Gauschützenmeister Markus Mayr (links) übergab die Ehrenplaketten zum 150. Jubiläum an Thomas Bauch. Foto: Peter Maier









Corona war auch schuld, dass es zur Generalversammlung keine Berichte der Schriftführerin und des Jugendleiters gab. Sportleiterin Simone Kiowski berichtete ebenfalls von vielen Absagen in den vergangenen beiden Jahren und dass der Verein mit zehn Mannschaften in das neue Schützenjahr gehen möchte. Die besten Schützinnen und Schützen aus Teilen der Rundenwettkämpfe wurden ausgezeichnet.

Der 2. Kassier Johannes Mack berichtete von Glück im Unglück. Die Pandemie hätte den Schützenfreunden ein dickes Minus beschert. Doch eine ebenso überraschende wie erhebliche Erbschaft rückte das Finanzergebnis auf die Habenseite. Das zweckgebundene Erbe wird in die Jugendarbeit fließen. Nachdem die Kassenprüfer Wilfried Forster und Sebastian Hauber der Kassenführung ein tadelloses Zeugnis ausstellten, entlasteten die Mitglieder den gesamten Vereinsvorstand.

Mit bewegenden Worten verabschiedete sich Thomas Bauch als 1. Schützenmeister. Er war stolz, 20 Jahre Führungspositionen bekleidet zu haben. Nun blicke er mit etwas Wehmut auf seine Schulter, wo nun die Klappe fehlt. Dann zitierte Thomas Bauch Xavier Naidoo nach dessen Song „Danke allen Menschen“ und gab seinem Nachfolger noch folgenden Rat: „Trete nie in die Fußstapfen deines Vorgängers, sonst hinterlässt du keine eigenen Spuren.“ Der neue Gauschützenmeister Markus Mayr hatte wertvolles Gepäck nach Burgheim mitgebracht. An Thomas Bauch überreichte Markus Mayr die Ehrenplaketten von Gau, Bezirk und Bayerischem Sportschützenbund zum 150. Jubiläum, dazu noch ein Kuvert mit nützlichem Inhalt.





Thomas Bauch (rechts) und Franz Fäller legten ihre Ämter bei den Burgheimer Schützenfreunden nieder. Foto: Peter Maier

Weiterhin zeichnete Mayr die besten Burgheimer Schützen auf Gauebene aus. Der neue Gauschützenmeister fungierte auch gleich als Wahlleiter. Danach steht künftig Sigfried Schiele an der Vereinsspitze, Peter Kiowski ist sein Stellvertreter. Die erste Amtshandlung von Sigfried Schiele befasste sich mit Geschenken. Die erhielten Thomas Bauch und Franz Fäller sowie der scheidende Jugendleiter Vitus Förg für ihre langjährige Tätigkeit im Verein.

Neuwahlen:

1. Schützenmeister Sigfried Schiele

2. Schützenmeister Peter Kiowski

Schriftführerin Anja Auernhammer

1. Kassiererin Bettina Frey

2. Kassier Johannes Mack

Sportleiterin Simone Kiowski

1. Jugendleiter Thomas Würfel

2. Jugendleiter Daniel Popanda

3. Jugendleiterin Celina Schiele

4. Jugendleiterin Lea Fäller

Frauenbeauftragte Celina Schiele

Jugendvertreter Tim Reichel und Dominik Kiowski

Beisitzer Samira Artner und Martin Landes.