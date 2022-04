Schützengau Pöttmes-Neuburg: Markus Mayr löst Alois Helfer ab

Der Schützengau Pöttmes-Neuburg hat einen neuen Schützenmeister gewählt. Der bisherige wird von den Mitgliedern zum Ehrenschützenmeister ernannt. Auch auf anderen Positionen gibt es Veränderungen.

Der Schützengau Pöttmes-Neuburg hat zur 70. Jahreshauptversammlung geladen, bei der die Nachfolge für den nicht mehr antretenden 1. Gauschützenmeister Alois Helfer gesucht wurde. Als sein Nachfolger wurde der bisherige Stellvertreter Markus Mayr einstimmig gewählt. Neben vielen hochkarätigen Ehrungen wurde auch der Vorschlag des neuen Gauvorstands mit langem Applaus zugestimmt, den ausgeschiedenen Alois Helfer zum Ehrengauschützenmeister zu ernennen.

Insgesamt waren 44 der 47 Vereine aus dem Gau Pöttmes-Neuburg der Einladung zum Ochsenknecht nach Pöttmes gefolgt. Als Ehrengäste konnten der 1. Bezirksschützenmeister Alfred Reiner, der 2. Bezirksschützenmeister Stefan Fersch, Landrat Peter von der Grün und der 1. Pöttmeser Bürgermeister Mirko Ketz begrüßt werden.

In den Ansprachen aller Ehrengäste wurde es begrüßt, wieder Veranstaltungen in Präsenz abzuhalten und die gute Arbeit und der Zusammenhalt der Schützenvereine in der Pandemiezeit gelobt. „Die Schützenvereine haben enormes in dieser schwierigen Zeit geleistet und so ist es ein Verdienst der Ehrenamtlichen im Verein, dass der Mitgliederverlust nur bei etwa zwei Prozent liegt“, so Alfred Reiner. So ist den Schützenvereinen zu danken und sie zu ermutigen, zur Normalität zurückzukehren und sich weiter so engagiert in der Jugendarbeit einzusetzen, wie es vom Pöttmeser Bürgermeister Ketz und Landrat von der Grün zu vernehmen galt. In dem Bericht des 1. Schützenmeisters ging es dann um zwei große Ereignisse, um die Standartenweihe des Schützengaus Schrobenhausen und die Beteiligung an der Messe „Jagen und Schützen“ im Jahr 2021.





Auch in diesem Jahr gab es hochrangige Ehrungen für Mitglieder des Gauvorstands: (von links) Josef Sigl, Monika Mayr, Max Wenger, Maria Wenger, Günter Koller, Alois Helfer, Peter Kiowski, Helga Birkner, Gerhard Donabauer, Diana Schiele, 1. Bezirksschützenmeister Alfred Reiner, Manfred Sumser, Bürgermeister Mirko Ketz, Landrat Peter von der Grün und 2. Bezirksschützenmeister Stefan Fersch. Foto: Thomas Bauch





Auch der Mitgliederverlust liegt im Gau Pöttmes-Neuburg bei etwas über einem Prozent. Hauptbestandteil des Berichts war jedoch der Dank an alle für die Unterstützung, die Alois Helfer die letzten Jahre als Schützenmeister erfahren durfte. Er erinnerte noch einmal an den grandiosen Oberbayrischen Schützentag 2018 in Neuburg. Auch 3. Gauschützenmeister Josef Sigl, sagte in seinem Bericht Danke, da er nicht mehr zur Wahl antreten werde und bat die Schützen, sich weiter darauf zu besinnen, dass die Geselligkeit ein wesentlicher Bestandteil der Schützen sei.

Veränderungen im Vorstand

Die weiteren Berichte des Vorstands und der Referenten fielen, bedingt durch Corona, recht kurz aus. Gauschatzmeisterin Helga Birk-ner konnte ein Plus in der Bilanz vorweisen, sodass die einstimmige Entlastung reine Formsache war. Vor der anstehenden Neuwahl wurden dann noch Ehrungen von Gau und Bezirk vorgenommen. Dabei wurden Maria und Max Wenger (beide Edelweiß Haselbach) das Gauehrenzeichen in Silber verliehen. Andrea Stief (Edelweiß Münster) und Marina Settele (Tagbergschützen Gundelsdorf) bekamen das Gauehrenzeichen in Gold mit Kranz. Die Silberne Gams bekam Diana Schiele (Almenrausch Gempfing) und das Abzeichen „In Anerkennung des BSSB“ wurde an Monika Mayr (Eintracht Ambach), Christian Tagwerker (Hubertus Riedheim) und Jörg Zech (Alpenrose Grimolzhausen) verliehen. Die Verdienstnadel des Bezirks Oberbayern für besondere Verdienste gingen an Adelheid Wagner (Edelweiß 1922 Thierhaupten) und Günter Koller (Gemütlichkeit Bayerdilling). Das Protektorabzeichen wurde an Gerhard Donabauer (Schützengesellschaft 1922 Obermaxfeld) und das Ehrenzeichen des BSSB Gold klein an Peter Kiowski (Schützenfreunde 1870 Burgheim) verliehen. Die DSB-Ehrennadel Klein Gold bekam Manfred Sumser (Edelweiß 1922 Thierhaupten) und die Große Ehrennadel des BSSB rot ging an Helga Birkner (Edelweiß 1922 Thierhaupten). Der Sebastianiorden in Silber bekam der ausscheidende 3. Gauschützenmeister Josef Sigl (Alpenrose Grimolzhausen) und das Ehrenzeichen DSB Ehrenkreuz in Bronze, Stufe III ging an den scheidenden 1. Gauschützenmeister Alois Helfer (Alpenrose Grimolzhausen). Danach ging es an die Neuwahl der Gauvorstandschaft, die jedoch gut vorbereitet, zügig über die Bühne ging.

Gaustandarte geht nach Untermaxfeld

Nach der Neuwahl wurde die Übergabe der Gaustandarte vom Schützenverein „Tell Hollenbach an den Schützenverein „Hubertus 1898“ Untermaxfeld vollzogen. Unter Wünschen und Anträgen brachte der neue Gauschützenmeister Markus Mayr noch den Antrag, Alois Helfer zum „Gauehrenschützenmeister“ zu ernennen. Dieser Antrag wurde von allen Anwesenden mit stehender Ovation angenommen. Zum Abschluss wurden noch die Termine für die Schützen bekannt gegeben. Dabei wurde der Gauehrenabend für den 28. Dezember 2022 terminiert. Die nächste Jahreshauptversammlung findet am 14. Januar 2023 und der Gauschützenball am 28. Januar 2023 statt.





Übergabe der Gaustandarte von Tell Hollenbach an Hubertus 1898 Untermaxfeld: (von links) Michael Karmann, Martin Förg, Benedikt Öxler, Lukas Soller, Michael Öxler, Stefanie Gramler und 1. Gauschützenmeister Markus Mayr. Foto: Thomas Bauch





Neuwahlen im Überblick

1. Gauschützenmeister Markus Mayr (neu)

2. Gauschützenmeister Peter Kiowski (neu)

3. Gauschützenmeister Erwin Pfleger (neu)

1. Gauschatzmeisterin Helga Birkner

2. Gauschatzmeisterin Maria Wenger (neu)

1. Gauschriftführerin Gudrun Parente

2. Gauschriftführerin Diana Schiele

1. Gausportleiter Wolfgang Lang

2. Gausportleiter Günter Koller

3. Gausportleiter David Rebhan (neu)

4. Gausportleiterin Simone Haschner (neu)

Assistent der Sportleitung nicht besetzt

1. Gaudamenleiterin Renate Glas

2. Gaudamenleiterin Tanja Ellinger (neu)

Referent für EDV und Mitgliederverwaltung Michael Zech

Bogen-Referent Stefan Schäffer

Böller-Referent Jürgen Brey (neu)

Wurfscheiben-Referent Jörg Zech

Referent scharfe Waffen Andreas Bärthel

RWK-Leiter Sportpistole und Zentralfeuer Andreas Bärthel

RWK-Leiter Luftgewehr Markus Walter (neu)

RWK-Leiter Luftpistole Jörg Zech (neu)

Referentin VÜL-Ausbildung Marina Settele

PR-Referent Thomas Bauch (neu)

Referent für Auflageschießen Werner Engelhardt

Kassenprüfer Christian Margraf und Stefan Heckl.