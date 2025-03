SpVgg Joshofen-Bergheim: Standing Ovations für den scheidenden Vereinschef

Zu Beginn der Versammlung der SpVgg Joshofen-Bergheim begrüßte der 1. Vorsitzende Albert Zeller neben den Vereinsmitgliedern auch die anwesenden Ehrenmitglieder sowie Bergheims Bürgermeister Tobias Gensberger und Peter Segeth, 3. Bürgermeister der Stadt Neuburg. Schriftführer Tobias Göbel gab zunächst einen Abriss der Highlights im vergangenen Jahr. Größter sportlicher Höhepunkt war der Aufstieg der Damenmannschaft in die Bezirksliga. Außerdem war man erneut Ausrichter des bayerischen Ü40-Cups mit über 45 Teams. Zudem feierte die Stocker-Abteilung ihr 30-jähriges Jubiläum. Zum Jahresbeginn konnte die SpVgg knapp 790 Mitglieder verzeichnen - über 280 davon sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.

Über die Fußball-Abteilung Herren berichtete Spartenleiter Alexander Schmidt. Die erste Mannschaft etablierte sich als Spitzenmannschaft in der Kreisliga Ost. Die „Zweite“ ist stets in den oberen Regionen der B-Klasse Neuburg zu finden beziehungsweise nach 13 Siegen aus 13 Spielen sogar Spitzenreiter. Außerdem konnte man erstmals in der Vereinsgeschichte das Hallenturnier der Schiedsrichtergruppe Neuburg (Jürgen-Roth-Cup) gewinnen. Schmidt erwähnte zudem die erfolgreiche AH-Mannschaft um den Verantwortlichen Mattias Fischer-Stabauer, die immer wieder in der „Zweiten“ aushilft und im Sommer den Ü40-Cup in Bergheim ausrichtete. Darüber hinaus hob Schmidt die mittlerweile 13 Schiedsrichter im Verein hervor (die zweitmeisten im Bezirk). Ebenso bedankte er sich bei Co-Abteilungsleiter Stefan Schneider, welcher sich nach über 15 Jahren in dieser Position nicht mehr zur Wahl stellte.

Großes Lob an die vielen Jugendtrainer

Jugendleiter Matthias Kohl bedankte sich für das große Engagement der vielen Jugendtrainer im Verein, von denen einige fünf Tage in der Woche auf und neben dem Fußballplatz zu finden sind. Trainerin Sabine Obermaier erhielt eine Anerkennung der Stadt Neuburg für 35 Jahre Jugendarbeit. Die SpVgg hat alle Jugendmannschaften mindestens einmal besetzt, wobei man hier zum Teil auf erfolgreiche Spielgemeinschaften mit dem SC Ried und SV Wagenhofen setzt. Insgesamt fast 15 Jugendteams in allen Altersklassen sorgen für viel Betrieb auf den Sportplätzen. Über 170 angemeldete Jugendfußballer unterstreichen, wie sehr der Verein auf den Nachwuchs setzt. In den Pfingstferien ist wieder eine BFV-Ferien-Fußballschule geplant. Außerdem wurden in der Winterpause diverse Hallenturniere wie der „Nolimit-Cup“ veranstaltet. Die Jugendabteilung konnte letztlich viele Turniererfolge einfahren wie noch nie zuvor in der Vereinsgeschichte.

Für die Damenfußball-Abteilung zog Johanna Reinl ein kurzes Resümee. Im Sommer feierte die Mannschaft den verdienten Aufstieg in die Bezirksliga. Am vorletzten Spieltag sicherte man sich die Meisterschaft. In der Aufstiegssaison belegt die Truppe einen Mittelfeldplatz. Mittlerweile umfasst der Kader 21 Spielerinnen. Mit dem Trainerduo Michael Kornreiter und Maria Zeller hat man zwei engagierte junge Coaches, die selber noch Fußball spielen.

Bei der Turn-Abteilung ist einiges geboten

Für die Abteilung Turnen und Volleyball lasen Albert Zeller und Theresa Guppenberger den Jahresbericht vor. Uta Südhaus hatte zum Jahresende ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten als Abteilungsleiterin „Turnen“ und Übungsleiterin niedergelegt. Sie war im Verein seit über 30 Jahren tätig. Einen großen Zulauf kann die SpVgg mittlerweile beim Eltern-Kind-Turnen für Kinder ab einem bis zum vierten Geburtstag in der Turnhalle der Grundschule in Unterstall verzeichnen. In zwei Gruppen sind 48 Kinder aktiv. Seit März 2023 wird zusätzlich ein Kinderturnen für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren angeboten. Dieses findet immer donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr außerhalb der Ferien statt. Es nehmen aktuell 27 Kinder je Stunde teil. Auf der Warteliste stehen derzeit 28 Kinder. In dieser Sparte sind mittlerweile über 160 Personen registriert

Auch das Jahr der Stockschützen war - wie Abteilungsleiter Georg Engel mitteilte - durchaus erfolgreich. Highlight war die Feier zum 30-jährige Bestehen der Abteilung mit einem Turnier und Festabend. Außerdem konnten die Stockerer wieder viele Pokale und Meisterschaften in Joshofen organisieren und ausspielen. Auch für die Jugend wird einiges organisiert. So werden unter Anleitung von erfahrenen Stockschützen verschiedene Trainingsformen angeboten. Zudem nahm man erfolgreich an vielen Jugendturnieren und Meisterschaften teil.

Letzter Kassenbericht von Martin Lödl

Seinen letzten Kassenbericht las Schatzmeister Martin Lödl vor. Er betonte, dass die erhöhten Energiekosten und die Inflation auch am Verein nicht spurlos vorübergehen. Der 1. Vorsitzende Albert Zeller ging anschließend auf die durchgeführten Baumaßnahmen ein, benannte tatkräftige Unterstützer und Helfer und dankte ihnen für Ihren Einsatz. Nach den Ausgaben konzentrierte er sich auf die Einnahmeseite ein. Außerdem dankte er seinen Vorstandskollegen und dem gut eingespielten Vereinsausschuss. Nach einem Rückblick auf neun Jahre im Amt des Vereinschefs bekam er von den Anwesenden stehende Ovationen.

Im Anschluss bedankte sich Stefan Schneider im Namen des Vereins und des Vereinsausschusses bei den Vorstands- und Vereinsausschussmitgliedern, die sich nicht zur Wiederwahl stellen wollten und damit ausschieden. Namentlich sind dies Helmut Zeller, Joe Babinger, Klaus Fischer-Stabauer, Matthias Kohl, Martin Lödl, Michael Reil und Albert Zeller. Er hob die Verdienste der einzelnen Mandatsträger hervor und betonte dabei besonders jene des 1. Vorsitzenden sowie der beiden scheidenden Jugendleiter Klaus Fischer-Stabauer und Matthias Kohl.

Unmittelbar darauf stellte sich der Kandidat für den 1. Vorsitzenden, Oliver Betz, in einer kurzen Rede den Mitgliedern vor. Nach der erfolgreichen Entlastung der Vorstandschaft und des Vereinsausschusses wurden folgende Mitglieder mit einer Urkunde für langjährige Mitgliedschaft geehrt:

50 Jahre: Max Burghart, Ferdinand Diepold, Harald Ettenreich, Erwin Netter, Rainer Zeller

40 Jahre: Else Borgsmüller, Michael Glasel, Johann Liepold

25 Jahre: Marco Benzinger, Matthias Ebner, Michael Kornreiter, Otto Pretsch, Daniel Schwarz, Andrea Wiemer

Zum Ende der Versammlung wählten die Mitglieder ohne große Überraschungen die neuen Vorstandschafts- und Vereinsausschussmitglieder mit Oliver Betz an der Spitze. Nachfolgend ein Überblick. (tgö)

1. Vorsitzender: Oliver Betz

2. Vorsitzender: Stefan Schneider

3. Vorsitzender: Mattias Fischer-Stabauer

1. Kassier: Agathe Burghart

1. Schriftführer: Tobias Göbel

2. Kassier: Julian Schmidt

2. Schriftführer: Werner Dippong

Platzkassier Bergheim: Martin Gerstner

Platzkassier Joshofen: Roswitha Kohl

1. AL Fußball Herren: Johann Guppenberger

2. AL Fußball Herren: Alexander Schmidt

AL Stockschützen: Georg Engel

AL Jugend: Sebastian Senner

2. AL Jugend: Marc Schilhaneck

AL Turnen und Volleyball: momentan vakant

AL Fußball Damen: Anna-Lena Uhle

2. AL Fußball Damen: Johanna Reinl

Platzwart Joshofen: Christian Margraf

2. Platzwart Joshofen: Benedikt Burghart

Beisitzer (Liegenschaft Bergheim): Reinhard Schloderer

Beisitzer (Anlagenwart Bergheim): Peter Burghart

Beisitzer (Vertreter Unterstall): Fabian Eder

Beisitzer (Liegenschaft Joshofen): Martin Fetsch

Kassenprüfer: Erika Fetsch, Andreas Hirschinger