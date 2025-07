TSV Ober-/Unterhausen: Marcus Lappe übernimmt von Anton Giedl

Bei der Hauptversammlung des TSV Ober-/Unterhausen konnte der 1. Vorsitzende Anton Giedl neben den Gemeinderäten auch Bürgermeister Fridolin Gößl begrüßen. In seinem Grußwort bedankte sich dieser für das „gesellschaftliche Engagement und die großartige Jugendarbeit“ sowie beim scheidenden Vereinschef Giedl für dessen langjähriges Engagement in der Vereinsführung.

Im Bericht der Vorstandschaft blickte Giedl auf das vergangene Jahr zurück und gab einen Überblick über die vorgenommenen Baumaßnahmen und zahlreichen Aktivitäten. Die jährlichen Highlights wie der Kinderfasching, das Spielfest oder die Weihnachtsfeier waren erneut ein Erfolg. Im Rahmen seines Ausblicks auf das kommende Vereinsjahr erklärte er, dass am 26. Juli das 75-jährige Vereinsjubiläum gefeiert werden soll.

Fußball-Spartenchef Thomas Menzel freut der Aufwärtstrend der „Ersten“

Im Anschluss folgten die Berichte der einzelnen Abteilungen. Thomas Menzel zeigte sich als Fußball-Spartenleiter sehr erfreut über den aktuellen Aufwärtstrend der ersten Herrenmannschaft unter dem neuen Trainer Michael Seeberger. Zudem hob er die gute Jugendarbeit hervor. Aktuell nehmen rund 130 Kinder am aktiven Spielbetrieb teil, wobei die B-Jugend ein internationales Turnier in Kroatien für sich entscheiden konnte. Auch für 2025 ist eine Teilnahme an einem internationalen Event in Rimini geplant.

Gymnastik-Abteilungsleiterin Michelle Kugler verwies für das große Kursangebot auf die vereinseigene Homepage und berichtete, dass alle Kurse gut angenommen und besucht würden. Besonders hervorzuheben sei das Eltern-Kind-Turnen, welches aufgrund der hohen Teilnehmerzahl auf zwei Gruppen aufgeteilt werden musste. Um das Angebot auch weiterhin in dieser Form aufrechterhalten zu können, seien zahlreiche – gerne auch neue – Übungsleiter und Helfer nötig. Wolfgang Scheurer berichtete als stellvertretender Spartenleiter der Stockschützen, dass 15 aktive Spieler im vergangenen Jahr ein Turnier absolvierten und die Punktrunde im Mittelfeld abgeschlossen werden konnte. Das „Gaudi-Turnier“ im Sommer war ein voller Erfolg, weshalb ein solches auch 2025 wiederholt werden soll.

Drei Tennis-Teams nehmen am Spielbetrieb teil

Die Leiterin der Tennis-Abteilung, Andrea Edenhofer, stellte dar, dass man finanziell und sportlich auf soliden Beinen stehe. Dennoch sei die Sparte auf der Suche nach weiteren Spielern, um die neu hergerichtete Anlage weiter mit Leben zu füllen. Sportlich konnte die Abteilung mit ihren Teams im Wettkampf ordentliche Platzierungen erzielen. In der kommenden Sommerrunde nehmen wieder drei Mannschaften (Herren, Damen 40 und U9) am Spielbetrieb teil. Außerdem soll die Aktion „Easy Sunday Morning Tennis“ ins Leben gerufen werden.

Strahlende Gesichter: (Von links) Andrea Balleis, Anton Giedl und Ursula Stegmeir. Foto: Patrick Tyebo

Gesamtjugendleiter Philipp Kugler konnte erneut sehr zufrieden auf die zahlreichen Veranstaltungen zurückblicken. Das Spielfest wurde erneut mit rund 170 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen durchgeführt werden. Auch die Palm-Beach-Fahrt am Buß- und Bettag erfreut sich immer größerer Beliebtheit, weshalb für das nächste Mal ein noch größerer Bus organisiert werden soll. Im Anschluss präsentierte Schatzmeisterin Andrea Balleis in ihrem Kassenbericht die finanzielle Situation des Vereins. Nachdem auch von Seiten der Kassenprüfer keine Einwände oder Beanstandungen erfolgt waren, beschloss die Versammlung einstimmig die Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes.

Gegen Ende der Versammlung standen dann die im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindenden Neuwahlen der Vorstandschaft auf dem Programm, welche folgendes Ergebnis hervorbrachten:

1. Vorsitzender: Marcus Lappe

2. Vorsitzender: Patrick Tyebo

Schatzmeister: Christoph Drexler

Vereinssportleiter: Manuel Dachs

Schriftführerin: Johanna Herrle

Ehrenamtsbeauftragte: Tanja Appel

Kassenprüfer: Andreas Brylla, Markus Hirschmann

Beisitzer (Vereinsausschuss): Richard Birkmeier, Johannes Geier, Anton Giedl, Wolfgang Girstmair, Karl Lassak, Michaela Seitle, Sascha Weller

Im Anschluss an die Neuwahlen wurde den scheidenden langjährigen Vorstandsmitgliedern für deren großes Engagement und ihre geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren gedankt. Anton Giedl gab seinen Vorsitz an Marcus Lappe ab, bleibt der Vereinsführung aber als Beisitzer im Vereinsausschuss erhalten. Andrea Balleis beendete ihre Tätigkeit als Schatzmeisterin nach „rekordverdächtigen“ 30 (!) Jahren. Auch Ursula Stegmeir wurde als langjährige Beisitzerin und eine der „guten Seelen“ des Vereins aus dem Ausschuss verabschiedet. (tye)