Verteidiger Edwin Tropmann ist „der“ Senkrechtstarter beim ERC Ingolstadt

ERC Ingolstadt

Ein Liebesbeweis der „besonderen Art“ von Panther-Verteidiger Edwin Tropmann

Neuzugang Edwin Tropmann ist bislang „der“ Senkrechtstarter beim ERC Ingolstadt. Wie der 19-Jährige kürzlich seine Verlobte glücklich machte und Co-Trainer Eric Dubois seinen Schützling einschätzt. Am Freitag geht es daheim gegen Wolfsburg.
Von Dirk Sing
    Hat sich beim ERC Ingolstadt bestens eingelebt: Verteidiger Edwin Tropmann, der zuletzt in Dresden seinen ersten DEL-Treffer bejubeln konnte.
    Hat sich beim ERC Ingolstadt bestens eingelebt: Verteidiger Edwin Tropmann, der zuletzt in Dresden seinen ersten DEL-Treffer bejubeln konnte. Foto: Johannes Traub

    Hätte es in ihrer Beziehung tatsächlich noch einen Liebesbeweis gebraucht, so wurde dieser am Sonntagnachmittag via MagentaSport eindrucksvoll direkt ins Wohnzimmer geliefert. „Nachdem meine Verlobte am Tag unserer Auswärtspartie bei den Dresdner Eislöwen Geburtstag hatte, habe ich ihr im Vorfeld versprochen, dass ich versuchen werde, für sie ein Tor zu schießen“, berichtet Edwin Tropmann. Zweifelsohne eine überaus mutige Ansage, hatte der 19-Jährige bei seinen bisherigen sieben Einsätzen für die Kölner Haie (2024/25) sowie seinem Debüt für den ERC Ingolstadt zwei Tage zuvor gegen die Iserlohn Roosters weder einen Treffer noch Assist in der Deutschen Eishockey-Liga verbucht. Was sich dann allerdings in der 55. Minute der Joynext-Arena in Dresden abspielte, lässt durchaus vermuten, dass der Eishockey- und Liebes-Gott Amor ein und dieselbe Person sein muss.

