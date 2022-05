VfR-Trainer Alex Egen im Interview: „Wir werden unsere Lehren ziehen“

Plus Trainer Alexander Egen spricht über seine Zukunft und die Planungen beim VfR Neuburg. Er verrät weitere Abgänge und zwei Neuzugänge.

Nach dem Abstieg des VfR Neuburg in die Bezirksliga haben sich die Verantwortlichen der Lilaweißen am Dienstagabend zusammengesetzt, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Die NR hat sich mit Trainer Alexander Egen unterhalten.