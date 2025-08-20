VfR Neuburg gewinnt: „Wir müssen uns vor niemandem verstecken“

Der VfR Neuburg ist zurück in der Spur. Nach insgesamt drei Niederlagen in Folge (FC Horgau, BC Aichach, VfL Ecknach) konnten die Lila-Weißen am Mittwochabend in der heimischen Sparkassen-Arena vor etwa 145 Zuschauerinnen und Zuschauern wieder einen Dreier einsacken.

Das Team von Moritz Bartoschek zeigte vor allem in der ersten Hälfte gegen den FC Gundelfingen II eine klare Dominanz und gewann mit 2:0. „Wir haben fußballerisch auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht“, sagte der Coach nach dem Spiel. „Dieser Sieg war ultrawichtig. Wir haben Ziele in dieser Saison und dafür müssen wir den Kontakt an die Tabellenspitze halten. Wir haben gezeigt, dass wir uns vor niemandem verstecken müssen.“

Die Partie begann rasant und mit einem übermächtigen Gastgeber, der ohne Gnade nach vorne drückte und bereits in der dritten Minute mit einer Ecke belohnt wurde. Nikolai Krzyzanowskis Ball fand den vor dem Tor lauernden Maxi Christl, der die Gastgeber per Kopf in Führung brachte. Auch in den folgenden Minuten machten die Lila-Weißen weiter Druck, der Ball befand sich fast ausschließlich in der gegnerischen Hälfte.

Bereits am Samstag spielt der VfR Neuburg gegen den TSV Dinkelscherben

Doch erst nach einer geschlagenen halben Stunde gelang es den Hausherren, die klare Dominanz in weiteres Tor zu verwandeln. Unglücklich für den FCG, prallte der Ball in der 32. Minute wenige Meter vor dem Tor von Tim Ottos Brust direkt auf die Füße von Sebastian Habermeyer, der blitzschnell reagierte und zum 2:0 einschob. Kurzzeitig schien es, als sei das lediglich der Beginn einer Machtdemonstration. Doch die zweite Hälfte verlief deutlich ausgeglichener. „Ich glaube, wir waren nach den letzten drei Niederlagen einfach verunsichert und haben deswegen sehr hektisch gespielt“, analysierte Bartoschek. Mit einem konzentrierten und geduldigen Spielaufbau tat sich der VfR fortan schwer. Sinnbildlich dafür war eine vermeintlich klare Chance, als Ferdinand Fischer-Stabauer bereits in der Nachspielzeit alleine auf das Tor zulief, aber scheinbar seine beiden völlig frei stehenden zentralen Mitspieler übersah.

Das Selbstvertrauen sollte nach dieser Partie allerdings zurück sein, denn viel Zeit bleibt den Lila-Weißen nicht. Bereits am Samstag empfangen sie den TSV Dinkelscherben. Das Montagstraining ließ Coach Bartoschek wegen der englischen Wochen ausfallen. „Wir versuchen trotz der hohen Belastung den Spaß hochzuhalten“, sagte er.