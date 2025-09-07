VfR Neuburg gegen SV Wörnitzstein-Berg: Ausgleich in letzter Minute

Gegen den SV Wörnitzstein-Berg musste der VfR Neuburg am Samstag einen ziemlichen Dämpfer erfahren. Nach drei Siegen in Folge konnten die Lila-Weißen am Samstag nur ein 2:2-Unentschieden erreichen. Kurios: Die Mannschaft dominierte lange das Spiel und lag durch Treffer von Ferdinand Fischer-Stabauer und Fatlind Talla bis in die Endphase mit 2:0 in Führung.

Der erste Durchgang neigte sich dem Ende zu, als Ferdinand Fischer-Stabauer vor 100 Zuschauern in der 45. Minute erfolgreich war. Mit einem Tor Vorsprung für den VfR Neuburg ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Moritz Bartoschek setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Nehat Sejfuli und Fatlind Talla auf den Platz (58.). Michael Panknin wollte den SV Wörnitzstein-Berg zu einem Ruck bewegen und so sollten Julian Kopp und Pascal Dietrich eingewechselt für Benedikt Hoser und Pascal Hirsch neue Impulse setzen (68.).

Der VfR Neuburg steht nun auf dem fünften Tabellenplatz in der Bezirksliga

Talla versenkte die Kugel zum 2:0 für den VfR Neuburg (70.). Kopp traf zum 1:2 zugunsten des SV Wörnitzstein-Berg (89.). Admir Omerbegovic machte dem VfR Neuburg kurz vor Ultimo (90.+3) noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Letzten Endes wurde in der Begegnung des Gastgebers mit dem SV Wörnitzstein-Berg kein Sieger gefunden.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt der VfR Neuburg den fünften Platz in der Tabelle ein. Die Offensive des VfR Neuburg in Schach zu halten, ist kein Zuckerschlecken. Auch der SV Wörnitzstein-Berg war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 18-mal schlugen die Angreifer des VfR Neuburg in dieser Spielzeit zu. Fünf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des VfR Neuburg bei. Die letzten Resultate des VfR Neuburg konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien. (AZ)

VfR Neuburg: Jozinovic, Mehl, Wytopil, Friedl, Habermeyer, Morina (58. Sejfuli), Idrizi (58. Talla), Omanovic, Fischer-Stabauer (88. Hößl), Bauer, Bader (37. Christl).