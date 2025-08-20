„Wieder in die Erfolgsspur kommen“: VfR Neuburg empfängt den FC Gundelfingen

Nach einem erfolgreichen Saisonstart musste der VfR Neuburg neben dem Ausscheiden im Kreispokal (4:5 BC Aichach) zwei herbe Niederlagen in der Bezirksliga Schwaben Nord verkraften. Am vergangenen Wochenende gaben sich die Lila-Weißen mit 1:2 gegen den FC Horgau geschlagen. Sebastian Habermeyer trauert vor allem der zweiten Halbzeit nach: „Wir waren in der ersten Hälfte spielbestimmend und sind verdient in Führung gegangen“, erklärt der Spielertrainer und fügt an: „Danach mussten wir einen Doppelschlag von Horgau verkraften und haben kein konsequentes Spiel mehr auf den Platz bringen können.“ Man habe sich insgesamt zu sehr auf kleinere Provokationen des Gegners eingelassen und konnte auch die lange Nachspielzeit nicht für zählbare Chancen nutzen.

Die Stimmung innerhalb des Teams sei laut Habermeyer somit etwas gekippt: „Natürlich sind wir alle etwas enttäuscht. Wir haben jedoch aufgrund der neuen englischen Woche kaum Zeit, uns über vergangene Partien Gedanken zu machen.“ Den Start in die Saison beschreibt das Trainerteam der Lila-Weißen somit als durchwachsen. Man habe sich gerade gegen tief stehende Gegner mehr Punkte gewünscht, müsse jedoch jetzt die aktuelle Situation annehmen.

Habermeyer: Die englischen Wochen sind keine Ausrede für den VfR Neuburg

In der englischen Woche gastiert der FC Gundelfingen II beim VfR und wird sich dort auf hungrige Neuburger einstellen müssen: „Wir spielen immer lieber gegen spielerisch gute Mannschaften als gegen Gegner, die bunkern“, erklärt Habermeyer. Auch wenn der FC aus den bisherigen Partien erst zwei Punkte ergattern konnte und derzeit einen Abstiegsplatz belegt, unterschätzt der Mittelfeldakteur die Zweitvertretung nicht: „Auch wenn der Start für Gundelfingen nicht ideal war, haben sie gute spielerische Leistungen gezeigt. Sie laufen hoch an und pressen gerne, wovor wir uns in Acht nehmen müssen.“

Kadermäßig wird es dabei laut dem Spielertrainer keine Veränderungen geben. Insgesamt seien die englischen Wochen, die seit mehreren Spieltagen mit dem Kreispokal eine erhöhte Belastung für die Neuburger darstellen, keine Ausrede für die verminderte Punkteausbeute. „Wir bereuen es weiterhin nicht, am Pokal teilgenommen zu haben“, erklärt der Spielertrainer und fügt an: „Auch wenn die vergangenen Wochen intensiv waren, konnten wir viele Vorteile daraus ziehen.“ Die nötige Energie für die Partien am Wochenende sei immer vorhanden gewesen und die Kaderbreite wird auch gegen Gundelfingen II genutzt werden können. „Wir wollen wieder in die Erfolgsspur kommen“, erklärt Habermeyer das Ziel für die Woche.