vor 31 Min.

VfR-Trainer Egen vor dem Bezirksliga-Auftakt: „Chance und Risiko zugleich“

Da geht’s lang: Nach dem bitteren Abstieg aus der Landesliga möchte Trainer Alexander Egen mit seinem VfR Neuburg möglichst schnell in der Bezirksliga Nord Fuß fassen.

Plus Der „runderneuerte“ VfR Neuburg startet am Freitagabend (18.45 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den TSV Aindling in die neue Bezirksliga-Saison. Im NR-Interview spricht Trainer Alexander Egen über den großen Umbruch und erklärt, warum er sein Team nicht zu den Favoriten zählt.

Von Dirk Sing

Alexander Egen, am Freitag (18.45 Uhr) bestreitet der VfR Neuburg in der heimischen Sparkassen-Arena das Eröffnungsspiel der Bezirksliga-Saison 2022/2023 gegen den ruhmreichen TSV Aindling. Was überwiegt bei Ihnen: Vorfreude oder Anspannung?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen