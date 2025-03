Nach der 1:2 Niederlage gegen den TSV Hollenbach vor zwei Wochen, konnte der VfR Neuburg am Sonntag gegen den VfL Ecknach wieder drei Punkte holen. Trotz fast einstündiger Unterzahl - Ferdinand Fischer-Stabbauer war bereits in der 35. Minuten nach zwei Fouls mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden - machte der VfR mit einem 2:0-Sieg einen Platz in der Bezirksliga Nord gut.

