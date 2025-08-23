Video-Tagebuch aus dem ERCI-Trainingslager (Teil 6): Interview mit DEL-Schiedsrichter Aleksander Polaczek

Wie bereits in den vergangenen Jahren absolviert der ERC Ingolstadt auch diesmal sein Trainingslager in Latsch (Südtirol). Dabei stehen für die Panther-Profis neben zahlreichen Trainings auf dem Eis auch Übungseinheiten mit Athletik- und Fitnesstrainer Kán Liebscher im Fußballstadion auf dem Programm. Ebenfalls vor Ort ist unser Sportredakteur Dirk Sing, der unter anderem in einem Video-Tagebuch ausführlich rund um die Truppe von Headcoach Mark French berichtet.

Im sechsten Teil geht es um das Thema Schiedsrichter. Der ehemalige Profi des ERC Ingolstadt und der Augsburger Panther, Aleksander Polaczek, der es in seiner aktiven Karriere auf über 800 Einsätze in der höchsten deutschen Eishockey-Liga sowie zahlreiche Länderspiele gebracht hat, agiert seit der Spielzeit 2019/20 als DEL-Referee. Im Interview spricht der ehemalige Angreifer unter anderem über die Saison-Vorbereitung eines Unparteiischen, den Reiz dieser Aufgabe, den Wechsel vom Spieler zum Schiedsrichter sowie seine weiteren Ziele.

Hat jede Menge Spaß an seiner Aufgabe als Eishockey-Referee: Aleksander Polaczek. Foto: Dirk Sing