Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Video-Interview mit DEL-Schiedsrichter Aleksander Polaczek im Rahmen des Vinschgau-Cups in Latsch

ERC Ingolstadt

Video-Tagebuch aus dem ERCI-Trainingslager (Teil 6): Interview mit DEL-Schiedsrichter Aleksander Polaczek

Der ERC Ingolstadt absolviert auch in diesem Jahr sein Trainingslager in Latsch (Südtirol). Im sechsten Teil unseres Video-Tagebuchs haben wir uns mit DEL-Schiedsrichter Aleksander Polaczek unterhalten.
Von Dirk Sing
    • |
    • |
    • |
    Alles im Blick: DEL-Schiedsrichter Aleksander Polaczek (hinten) im freundlichen Austausch mit Ingolstadts Verteidiger Chris Jandric (vorne).
    Alles im Blick: DEL-Schiedsrichter Aleksander Polaczek (hinten) im freundlichen Austausch mit Ingolstadts Verteidiger Chris Jandric (vorne). Foto: Johannes Traub

    Wie bereits in den vergangenen Jahren absolviert der ERC Ingolstadt auch diesmal sein Trainingslager in Latsch (Südtirol). Dabei stehen für die Panther-Profis neben zahlreichen Trainings auf dem Eis auch Übungseinheiten mit Athletik- und Fitnesstrainer Kán Liebscher im Fußballstadion auf dem Programm. Ebenfalls vor Ort ist unser Sportredakteur Dirk Sing, der unter anderem in einem Video-Tagebuch ausführlich rund um die Truppe von Headcoach Mark French berichtet.

    Im sechsten Teil geht es um das Thema Schiedsrichter. Der ehemalige Profi des ERC Ingolstadt und der Augsburger Panther, Aleksander Polaczek, der es in seiner aktiven Karriere auf über 800 Einsätze in der höchsten deutschen Eishockey-Liga sowie zahlreiche Länderspiele gebracht hat, agiert seit der Spielzeit 2019/20 als DEL-Referee. Im Interview spricht der ehemalige Angreifer unter anderem über die Saison-Vorbereitung eines Unparteiischen, den Reiz dieser Aufgabe, den Wechsel vom Spieler zum Schiedsrichter sowie seine weiteren Ziele.

    Hat jede Menge Spaß an seiner Aufgabe als Eishockey-Referee: Aleksander Polaczek.
    Hat jede Menge Spaß an seiner Aufgabe als Eishockey-Referee: Aleksander Polaczek. Foto: Dirk Sing
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden